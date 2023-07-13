«Разозлил плач»: 20-летний отчим избил и задушил 1,5-годовалого ребенка в Иркутской области

20-летний отчим избил и задушил 1,5-годовалого мальчика в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летнего жителя поселка Куйтун Иркутской области обвиняют в расправе над маленьким пасынком. По версии следствия, утром 10 июля он находился дома наедине с полуторогодовалым ребенком девушки, с которой у них были отношения. Мальчик начал плакать, что разозлило горе-отчима. Он несколько раз ударил его по голове, после чего зажал рукой рот и нос малыша. Вскоре тот погиб из-за механической асфиксии.

- В ходе допроса и проверки показаний на месте злоумышленник во всем сознался и продемонстрировал каким образом совершил убийство, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Также в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем временем прокуратура проводит проверку и контролирует расследование уголовного дела.