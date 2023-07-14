Жители Иркутской области тратят на долги треть своей зарплаты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кредит на машину, образование, ремонт, ипотека… Если бесконечное ярмо займов знакомо не всем, то многим - точно. Иногда это спасение, но как расплатиться по всем счетам и не уйти в минус? Фонд развития гражданского общества составил рейтинг кредитоспособности регионов страны.

И оказалось, что Иркутская область – на 10-м месте. То есть, по данным аналитиков, местные жители способны спокойно расплачиваться по счетам, и еще иметь достаточно денег на жизнь.

Так, согласно исследованию, минимальный набор товаров и услуг в нашем регионе обходится в 19,2 тысячи рублей в месяц, средняя зарплата составляет 72,3 тысячи, из нее 32% уходит на погашение долгов. На руках остается около 48,9 тысячи. Индекс кредитоспособности – 2,5 (именно столько минимальных наборов можно купить, расплатившись по кредитам).

Больше всего шансов расплатиться по кредитам и остаться на плаву у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Чукотского округа. В этих территориях после оплаты кредитов и займов сохраняется больше 100 тысяч рублей в месяц на человека. В принципе, оно и логично – что в столице, что в северных краях средняя зарплата ощутимо выше, чем в других регионах.

А как дела обстоят у наших соседей? Красноярский край занял следующее, 11-е место по кредитоспособности в стране, Кемеровская область - на 13-й строчке. Забайкалье на 18-м, Томская область на 22-м, Бурятия на 33-м месте.

КОМПЕТЕНТНО

Игорь ЛЬГОВ, кредитный юрист:

«Ползарплаты на кредиты? Вы банкрот»

- Место Иркутской области в этом рейтинге - вполне близкая к реальности картина. Во многом играет роль то, что в нашем регионе добывается нефть, газ, и именно крупные производства определяют высокие зарплаты.

Когда человек считается кредитоспособным? Если вы отдаете 10-20% своей зарплаты на долги, то можно не переживать, вы в так называемой «зеленой зоне». Если отдаете больше 30% месячного дохода на погашение кредитов, то на повседневные нужды остается, конечно, меньше. Звоночек тревожный. Если же для закрытия займов вам надо 50% зарплаты и больше, это уже близко к банкротству.

КОНКРЕТНО

А как в Сибири?

Данные о кредитоспособности

КОНКРЕТНО

А как в Сибири?