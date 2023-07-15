Завершены поиски пропавшего без вести 11-летнего школьника в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пятницу, 14 июля, в официальных соцсетях полиции Братска появилось сообщение о том, что пропал ребенок. В дежурную часть за помощью обратилась жительница жилого района Падун. Она рассказала, что ее 11-летний сын 13 июля в 20:30 ушел из дома по улице 5-ый Химлесхозовский переулок и не вернулся. После этого обеспокоенная сразу же обратилась к правоохранителям.

- На розыск школьника были мобилизованы наружные наряды полиции, сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров, - рассказали в пресс-службе Межмуниципального управления МВД России «Братское».

В сети и СМИ появились ориентировки. Горожан просили помочь в поисках мальчика ростом 140 сантиметров, с русыми волосами и шрамом в области правой брови.

Тем же вечером в МВД опубликовали новое сообщение - работы по розыску школьника завершены.

- Найден сотрудниками полиции, жив, здоров, - поделились полицейские.