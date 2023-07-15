Домашняя собака откусила часть уха 11-летней девочке в Иркутске

Домашняя собака откусила 11-летней девочке часть уха в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

11-летняя девочка едва не лишилась части уха после нападения домашней собаки. Спустя два часа после случившегося школьницу привезли в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. С собой родители привезли откушенную часть. Несмотря на то, что они не положили ее в лед, дежурный врач оториноларинголог Евгения Давыдова провела экстренную операцию и пришила ее обратно. Пациентке наложили 29 швов и госпитализировали.

- Если случится такая беда, правильно сделать так: остановить кровотечение, приложить чистую салфетку (стерильную) салфетку. Ампутированную часть уха или другого органа обязательно завернуть в чистую салфетку и положить в холод, в лед, подойдут даже замороженные продукты из морозилки домашнего холодильника, - говорит заведующая ЛОР отделением Ивано-Матренинской детской клинической больницы Галина Николаевна Борисенко. – От правильной транспортировки ампутированной части органа и от скорости обращения в ЛОР-скорую (до двух часов) зависит, восстановится ли микроциркуляция в травмированном органе и приживется ли его пришитая часть.

Этапы восстановления. Фото: Ивано-Матренинская больница

К счастью, все обошлось, и девочка поправилась за два месяца. Ребенка выписали из стационара и удалили лигатуры (нить, используемая при перевязке кровеносных сосудов – прим. ред.).