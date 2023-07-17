Ждать ли после дождей небывалый урожай грибов в Иркутской области? Ответили ученые

Ждать ли после дождей небывалый урожай грибов в Иркутской области? Фото: Евгения ГУСЕВА

Сезон тихой охоты 2023 года в Приангарье начался раньше обычного на 1-2 недели. Сибиряки вовсю хвастаются в соцсетях фотографиями с корзинками и ведрами, полными маслят, подосиновиков, подберезовиков и рыжиков. Июнь и июль выдались дождливыми, что и заставило грибы поскорее показать свои шляпки. Но ждать ли фантастического урожая? И куда отправиться за «добычей» неподалеку от Иркутска? На эти и другие вопросы корреспонденту КП-Иркутск ответили ученые.

Рыжики любит прохладу, а грузди растут «семьями»

Профессор Аркадий Матвеев, как и любой опытный грибник, этим летом уже совершил вылазку в лес. Традиционно чаще всего на пути у местных сборщиков встречаются маслята и грузди. Рыжики, хоть и реже, тоже попадаются. Все дело в том, что последние любят прохладные ночи, которые характерны длят августа. А вот для их менее привередливых «собратьев» достаточно оптимальной влажности.

Таким уловом за несколько минут обзавелись наши читатели из Ангарска.

- В целом для роста грибов хорошими погодными условиями являются несколько дождливых дней, сменяющихся теплом, - объясняет доктор биологических наук, заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии Иркутского госуниверситета. – Выходить на сбор необходимо спустя 2-3 дня после окончания осадков. Если затянуть, то вместо вас их с удовольствием отведают насекомые. Важно! Грибы с плесенью или гнилью есть категорически нельзя. Такой «деликатес» может привести на больничную койку.

Еще один важный момент: некоторые виды грибов растут «семьями», к примеру, грузди и рыжики.

Рекордный урожай раз в 5-6 лет

Кандидат биологических наук Сергей Музыка в беседе с КП-Иркутск отметил, что предварительный прогноз на сезон 2023 уже есть. Предупреждаем сразу – ждать бума грибов не стоит, так как мегаурожай жители Приангарья уже собрали около трех лет назад.

- Повторяется подобное раз в 5-6 лет, а иногда и реже. Цикл может достигать 11-ти лет, - пояснил журналисту доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета. – Более того, дожди не гарантируют хорошего роста грибов, так как излишняя влага также может напротив повредить мицелий (корневую структуру гриба – прим. ред.).

Также Сергей Музыка отметил – сейчас наступил второй или, как его еще называют, любительский период сбора грибов. Третий или тот, что приходится на середину августа и сентябрь – самый богатый. Это время добычи даров леса на массовую продажу.

- Думаю, что в этом году, несмотря на отсутствие рекордов прошлого, когда иркутские грибы поставляли даже в рестораны соседних регионов, нам все же удастся ими наестся и даже немного запастись на зиму, - заключил ученый.

ГРИБНЫЕ МЕСТА ПОД ИРКУТСКОМ:

- Байкальский тракт в районе деревни Бурдаковка

- село Никольск, село Оек

- Байкальский тракт в районе поселка Листвянка

- поселок Стеклянка

- Александровский тракт 105-й км

- Александровский тракт 166-й км

- поселок Бозой

- село Баяндай

СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ГРИБНИКОВ

1. Не торопитесь

- Тихая охота – это лучший способ расслабиться, успокоиться и заодно воссоединиться с природой. Постарайтесь насладиться процессом, - рекомендует доктор биологических наук Аркадий Матвеев. – К тому же, очень важно обращать внимание на различные бугорки, ведь молодые грибы прячутся под подстилкой из листьев и хвои.

2. Используйте нож

Срез у основания ножки поможет сохранить в целости грибницу, а это значит, что на этом месте вырастет новый гриб. Если же ножа нет, аккуратно вырвите его из земли выкручивающими движениями.

3. Вставайте на рассвете

Перед вылазкой в лес хорошо выспитесь и встаньте, как можно раньше. Опытные грибники начинают сбор на рассвете, особенно это касается популярных мест. В противном случае придется срезать лишь остатки.

СОБИРАЯСЬ В ЛЕС, НЕ ЗАБУДЬ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ

По последним данным Роспотребнадзора, с начала сезона от укусов клещей пострадали 11 470 жителей Иркутской области. Из них - 2405 детей. Заболели боррелиозом 84 человека, 55 - клещевым энцефалитом и 35 - риккетсиозом.

- При поездке за город, в лес, на дачные участки, и даже на прогулку в городские парки, не забывайте о мерах профилактики: носите защитную одежду, проводите само- и взаимоосмотры, не сидите на траве без подстилки, осматривайте домашних животных, которых берете с собой, - обращают внимание в ведомстве.