Житель Бурятии до смерти изнасиловал 53-летнюю женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 13 июля в одном из домов села Кабанск в Бурятии обнаружили тело 53-летней женщины. Внешне у нее не было никаких травм и ушибов. Однако судебно-медицинское исследование показало - у погибшей повреждены внутренние половые органы. Следователи СК завели уголовное дело.

- Соседи сообщили следствию, что к потерпевшей накануне смерти в гости приходил незнакомый мужчина, - рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. - Его личность установили. Доставленный для допроса 48-летний ранее судимый житель одного из соседних поселков сразу написал явку с повинной и затем дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Выяснилось, что подозреваемый изнасиловал женщину, повредив ее половые органы, после чего скрылся. Ставшая жертвой преступления сибирячка так и не обратилась к медикам. Душегубу предъявлено обвинение в "насильственных действиях сексуального характера, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей". Его заключили под стражу.