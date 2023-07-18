Последний месяц лета не должен разочаровать. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Половина лета позади! Трудно поверить, ведь и теплых, солнечных дней было не так уж много. Июль выдался не без сюрпризов. В начале месяца Иркутск оказался во власти ливней, затем ненадолго пришла 30-градусная жара, и вот за окном вновь дождливо. Синоптики говорят, что такая нестабильность сохранится до конца июля. А чем удивит погода в Иркутске в августе 2023?

Погода в Иркутске в августе 2023

- После жарких выходных в Иркутск пришел холодный циклон с севера области. В ближайшие дни ничего не поменяется. А вот 20 июля в столице Приангарья хоть и пройдут дожди и гроза, но уже потеплеет до +25…+27 градусов, - говорит начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - В четверг, 21 июля, зонтик можно отложить в сторону, ведь день выдастся без осадков. Ожидается до +28 градусов. В выходные тоже ждем жару.

Предварительный прогноз погоды в Иркутске в августе 2023 уже известен. Последний месяц лета не должен разочаровать.

- Среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, - говорит Юлия Янькова. -Так, в начале августа днем воздух будет прогреваться до +22…+28. В середине и в конце августа станет прохладнее, около +17…+20 градусов.

Такова погода в Иркутске в августе 2023 года. А среднемесячная температура по всему Приангарью составит до +14…+18. В начале августа по ночам будет не жарко, +9…+16 градусов. Но в отдельные ночи столбик термометра может опуститься до +6. А в конце последнего летнего месяца будет +7…+13.

Что насчет дождей? Придется ли доставать резиновые сапоги и дождевики? Синоптики уверяют, осадков в августе будет меньше нормы.