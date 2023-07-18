Убил друга из-за нарушений правил во время армрестлинга: в Ангарске 40-летний мужчина ударил ножом приятеля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ангарске к 10 годам лишения свободы приговорили 40-летнего мужчину за убийство приятеля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в своих социальных сетях.

- По данным суда, в апреле 2023 года потерпевший и хозяин квартиры распивали алкоголь. Они решили устроить соревнования по армрестлингу. В итоге виновный решил сделать замечание о неспортивном поведении своего оппонента, - говорят в прокуратуре.

Тогда они разругались, виновный взял в руки нож и ударил потерпевшего в грудь. В результате была повреждена сонная артерия.

Смерть пострадавшего наступила на месте в течение нескольких минут, до приезда врачей скорой помощи. Расследование осуществлялось следователями СК.

Как итог, мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.