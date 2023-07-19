Как проходят съемки фильма о матросе Алдаре Цыденжапове, сгоревшем заживо ради спасения 350 сослуживцев

Выход кинокартины в свет запланирован ко дню рождения Алдара – 4 августа 2024 года. Фото: администрация АБО

Команда кинокомпании «Каро продакшн» работает в Забайкалье над съемками художественного фильма о Герое России Алдаре Цыденжапове под названием «9 секунд». Именно столько времени понадобилось 19-летнему матросу, чтобы предотвратить мощнейший взрыв на миноносце и спасти от неминуемой смерти 350 сослуживцев. Сам парень сгорел заживо и скончался за два месяца до дембеля - 24 сентября 2010 года.

Роль Алдара исполняют трое актеров

Большая съемочная бригада в 40 человек приехала на малую родину Алдара в село Агинское, чтобы воссоздать на площадке его жизнь. Режиссеры приняли решение показать главного героя в разном возрасте: 7, 13 и 17 лет. Для этого во время кастингов были отобраны три профессиональных актера. Сценарий же разрабатывали около двух лет. Специалисты лично общались с родителями, друзьями, и сослуживцами парня. В Забайкалье часть сцен снимают в настоящих доме и школе, где Алдар провел детство, а также во Владивостоке, где проходила служба. За 12 лет эти места практически не поменяли свой облик.

Роль Алдара Цыденжапова сыграют три актера. Фото: администрация АБО

Образ будет максимально реалистичным

- Также в кадре мы задействуем настоящих учителей Алдара, бурятского ламу и действующих матросов, - поделился ранее с КП-Иркутск продюсер фильма Юрий Обухов. – Большая часть артистов – работники Бурятского драматического театра. Однако роли некоторых сослуживцев исполнят учащиеся театральных вузов Владивостока и Москвы.

Подготовка к съемкам длилась два года. Фото: администрация АБО

Основатель проекта отмечал, что прежде всего это художественное кино, поэтому есть место для художественного вымысла. Однако мать и отец Алдара настоятельно просили, чтобы образ их сына был максимально реалистичным. Команда профессионалов пообещала сделать все возможное для этого.

- Начиная с весны шли подготовительные встречи, переговоры. Прошли кастинг отборы артистов, определение мест для съемок и локаций. С 16 июля съемки начались в поселке Агинское, на озере Ножий, - рассказал заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев. - Уверен, что в становлении характера Алдара большое влияние оказало традиционное воспитание в семье, где есть любовь и уважение к родителям, старшему поколению, большой вклад внесли учителя, школа, друзья. Думаю, это будет содержательный и интересный фильм для всех поколений зрителей.

Над съемками фильма работает команда из 40 профессионалов. Фото: администрация АБО

Премьера состоится в день рождения героя

В фильме наглядно покажут культуру и религию современных бурят. В местном дацане продюсеры и режиссеры получили разрешение на проведение съемок в сакральных местах.

Съемки стартовали 16 июля. Фото: администрация АБО

Выход кинокартины в свет запланирован ко дню рождения Алдара Цыденжапова – 4 августа 2024 года, Премьера пройдет во всех кинотеатрах страны.

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