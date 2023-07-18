В Бурятии высказались о возможности усыпления бродячих животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти республики Бурятия высказались по поводу возможности усыпления бездомных собак. Заявление сделал в интервью «Ведомостям» глава региона Алексей Цыденов.

-Я за то, чтобы усыплять, так гуманнее к собаке. Есть также рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации о том, что собаку гуманнее усыпить, чем ее держать закрытую в вольере всю жизнь, - сказал он.

При этом с его слов, собак сначала будут помещать после отлова в питомник. Парламент республики должен будет решить, на какой срок будет там животное на передержке. Соответственно, убежавших собак успеют забрать домой владельцы, а бродячим смогут найти хозяев.

Глава республики также обратил внимание, что в регионе произошло немало случаев, когда бродячие собаки нападали на людей. При этом стерилизация не позволяет в полной мере контролировать размножение животных и особенности их поведения.

12 июля депутаты Госдумы приняли закон, который позволит регионам самостоятельно регулировать отношение к бездомным собакам и кошкам. Согласно новым нормам в законе об ответственном обращении с животными, теперь владельцы не смогут отпускать домашних собак гулять без поводка.

При этом в интервью НСН первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что удивлен такому заявлению со стороны главы Бурятии.

Он отметил, что в законе не идет речи об эвтаназии животных. Эвтаназия у нас возможна только в случае, если животное испытывает страдания, больно неизлечимым заболеванием или идет какой-нибудь карантин по бешенству, подчеркнул он.

Ранее также стало известно, что губернатор Денис Паслер направил в Законодательное Собрание Оренбуржья предложения по внесению изменений в закон об обращении с бездомными животными. Он предложил гуманно усыплять животных.