Пять швов на лице: в Иркутске девочка на площадке поскользнулась и ударилась о штырь железного ограждения. Фото: ОНФ

В Первомайском в Иркутске девочка играла на площадке на улице Вампилова. Однако прогулка закончилась печально, она поскользнулась на мокрой траве, упала и ударилась о штырь железного ограждения. Об этом сообщает пресс-служба Общественного Народного фронта в регионе.

-На площадке крепления и болты шатаются, ступеньки на лестнице отваливаются, отсутствует ограждение со стороны парковки, торчит бетон и металлические конструкции, краска облезла. Добавляет лоск мусор, который ветром несет с ближайшей контейнерной площадки, и лужи. Нередко здесь можно встретить и бездомных собак, - говорят в ОНФ.

Сейчас ОНФ обратился в прокуратуру, чтобы после этого была проведена инвентаризация всех детских площадок города на предмет соответствия безопасности.