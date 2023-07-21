«Слата» провела для жителей Иркутска акцию накануне Дня работников торговли

Ведущая новостей на радио «Комсомольская правда» Галина Тюрнева. Фото компании.

Покупатели супермаркета «Слата», что находится в ТЦ «Цветной парк» в Иркутске, недоуменно смотрят на кассира, покрытого татуировками. Подойдя к другой кассе с бутылочкой, девушка ахнула: «Кондрашов! Ой, я лучше пойду возьму печеньки». Так прошла акция, посвященная Дню работников торговли, который в этом году отмечается 22 июля. «Слата», одна из крупнейших торговых сетей Сибири, пригласила публичных людей Иркутска попробовать себя в роли сотрудников супермаркета.

Не забыть про пакет

Первое и самое сложное испытание для всех гостей - работа на кассе. Каждый проходит подробный инструктаж. И все же с ходу запомнить комбинации клавиш не получается, ведь нюансов очень много!

- Это работа головой, - делится впечатлениями радиоведущая Алена Малышева. - Нужно грамотно пробить товары, не забыть про пакет, спросить возраст, если покупается продукция с ограничениями, поблагодарить за покупку и выдать чек. Я теперь точно буду стараться улыбнуться каждому кассиру - их труд достоин уважения!

- Как только за спиной покупателя появляется второй, нарастает чувство паники, - соглашается с ней коллега, ведущая новостей на радио «Комсомольская правда» Галина Тюрнева. - особенно с полной тележкой, где собраны всякие сложные товары: те, которые нужно взвешивать, которые требуют проверки возраста и еще выпечка.

Кстати, кассиры «Слаты» поделились секретом: спрашивать возраст у всех подряд считается дурным тоном: если человек выглядит откровенно старше 18 лет, он может принять это как комплимент, а может и обидеться. Так что подобные вопросы задают только тем, кто выглядит действительно молодо.

- А мне интересно, - поделился полный энтузиазма экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов. - Думаю, еще немного практики, и я бы отлично справился.

Кстати, опытный кассир Оксана Седых, помогавшая гостям и стажирующая многих новичков, отметила, что мужчины вообще осваивают это мастерство намного быстрее. Вот вам и женская профессия!

- Участники нашего эксперимента справляются неплохо, - отметила Наталья Горнакова, главный наставник у кассы. - Они привыкли работать с людьми, легко вступают в контакт, в отличие от некоторых начинающих сотрудников, которым бывает сложно привыкнуть к такому потоку совершенно разных людей. Поэтому и стажировка у всех длится по-разному. Кому-то хватает нескольких дней, чтобы полностью освоиться, кто-то нуждается в поддержке дольше. Главное, чему мы учим всех, покупатель - это всегда желанный гость, которому нужно, чтобы его обслужили быстро и доброжелательно. Ведь мы хотим, чтобы он вернулся, а для этого важно настроение!

Блины получились супер! Фото компании.

Блин не комом

Отличное настроение у покупателей «Слаты» всегда создают чудесные ароматы. И прежде всего фирменные блинчики, которые пекутся здесь же, в торговом зале. Что может быть вкуснее свежего, еще горячего блина! И как легко их готовят повара. Вот только так ли это просто? Нет, в этом деле требуются опыт и сноровка.

- Уже много лет я «пеку» блины именно в «Слате», - призналась телеведущая Ирина Белогривая. - Потому что знаю, здесь они самые вкусные и у меня так точно не получится. Так зачем же тратить время?! Сегодня попробовала свои силы и убедилась - лучше доверить это дело профессионалам.

А вот тик-ток-блогер Николай Прокопьев похвастался: ему его изделия очень понравились:

- Блины получились супер! Такие я ел только у мамы! Всем, кто еще не пробовал, очень рекомендую.

Кинопродюссер Роман Буркало, журналист и продюсер Александр Мальм учились печь блины вместе.

- Смотри, надо как циркулем, один конец всегда держать в центре, - учил один другого.

Впрочем, уже через пару неудачных попыток и под чутким руководством поваров «Слаты» у каждого из гостей получался тот самый отличный, румяный, ароматный и идеально круглый блин, которым не стыдно угостить коллег!

По полочкам

Последнее испытание - выкладка товара. Работа, требующая и физической выносливости, и особых знаний. Ведь от того, как расположен товар, зависят продажи.

- Я разгружала чипсы, теперь точно знаю, что любит народ: что больше всего берут, то точно стоит попробовать, - рассказала радиоведущая Алена Малышева. - Работа мерчендайзера оказалась интересной и непростой: если целый день катать набитую товаром тележку, то к вечеру точно будешь валиться с ног! Здесь работают классные люди, которые хорошо знают свое дело. Нужно быть очень стрессоустойчивым, чтобы поднять настроение каждому покупателю.

- По дороге в супермаркет мне казалось, что будет просто весело, - призналась Галина Тюрнева. - Однако это совсем не так. Работа в магазине - труд весьма непростой, особенно если учесть, что смена длится 12 часов. Здесь ты не можешь выбирать, с какими людьми общаться, а улыбнуться нужно каждому. Поэтому совет всем: когда приходите в магазин, старайтесь быть максимально вежливыми и терпеливыми!

Улыбки покупателей - именно ради них трудятся многочисленные сотрудники сети и делают это с большим удовольствием. Фото компании.

Главный подарок

Сеть супермаркетов «Слата» постоянно радует своих покупателей различными скидками, акциями и интересными мероприятиями.

- Идея такой акции родилась у нас очень легко, - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Слата» Яна Абалымова. - В день один кассир обслужит около 500 - 600 человек, не говоря уже о том, какое количество товара он пропускает через свои руки. Это очень нелегкий труд, поэтому мы бы хотели, чтобы люди, которые привыкли красиво и интересно говорить, попробовали себя в этой роли. Главное - мы хотели показать не только нашим гостям, но и всем посетителям, что работники магазинов нуждаются в положительных эмоциях, улыбках и благодарности.

А сотрудники признались: главный подарок для них - вовсе не премия, а улыбки покупателей. Потому что именно ради них трудятся многочисленные сотрудники сети и делают это с большим удовольствием.