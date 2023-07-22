Иркутский ЗАГС признал брак между двумя жителями, которые сменили пол, недействительным

Заключен брак между людьми, которые переменили пол. Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно ЗАГС по Иркутской области подвел итоги первого полугодия 2023 года. Оказывается, с начала текущего года в Приангарье зарегистрировано 6622 брака, что соответствует уровню прошлого года. Так, наибольшее количество браков приходится на возраст от 25 до 34 лет, затем следует категория граждан 35 лет и старше. Вроде все, как обычно. Но кое-что выбивается из привычной картины. Руководитель службы ЗАГС Митусов Валерий сообщил, что был заключен брак между людьми, которые переменили пол.

- В 2023 году по инициативе службы ЗАГС прокурор Октябрьского района города Иркутска обратился в Октябрьский районный суд с исковым заявлением о признании недействительным брака между лицами, переменившими пол и его аннулировании, - добавляет Валерий Митусов.

По итогам судебного заседания судом была принята позиция службы и прокурора и исковые требования были удовлетворены. Стоит отметить, что данное решение суда стало первым в Российской Федерации и создало прецедент.