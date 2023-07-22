Теперь я Братская: жительница Братска взяла фамилию в честь родного города

При рождении Ольге была дана фамилия Маметова. Фото: предоставлено героиней публикации.

- При рождении мне была дана фамилия Маметова, - рассказывает Ольга Братская. - Образована она от мусульманского имени Мамет. Идея поменять фамилию пришла еще в детстве, а точнее, в школьное время. Одноклассники часто коверкали фамилию. Хотелось взять другую.

И вот в июне 2023 года мечта сибирячки сбылась!

И вот в июне 2023 года мечта сибирячки сбылась! Фото: предоставлено героиней публикации.

- Решила позвонить в ЗАГС, чтобы уточнить, какие документы нужны для изменения, - рассказывает с улыбкой Ольга. – Тогда полагала, что нужно писать какое-то объяснение, ведь фамилия меняется по личной инициативе. Да и вообще, наверное, процесс затяжной. Но все оказалось гораздо проще. Написала заявление, заплатила госпошлину и на следующий день мне выдали свидетельство о «перемене имени». Счастью не было предела.

На вопрос, почему Братская, женщина отвечает, что она патриот своей малой Родины.

- Родилась в Братске, поэтому считаю себя настоящей братчанкой, - рассказывает с гордостью женщина. - Люблю наш город всей душой, он для меня многое значит. События и дорогие сердцу люди, любимая работа в спортивном комплексе. И до того, как поменять фамилию, носила псевдоним Братская. Поэтому вопрос о выборе новой фамилии отпал сам собой. Других вариантов и не могло быть.

Идея поменять фамилию пришла еще в детстве, а точнее, в школьное время. Фото: предоставлено героиней публикации.

Ольга рассказывает, что близкие очень позитивно восприняли идею о смене фамилии. Бумажная волокита тоже не пугала: паспорт сибирячка поменяла в течение недели, а водительское удостоверение за 30 минут.

- Говорят, как назовешь корабль так он и поплывет, - говорит с улыбкой Ольга. Фамилию я поменяла месяц назад, поэтому каких-то значительных изменений еще не наблюдалось. Хотя внутренне чувствую силу и подъем. На сегодняшний день фамилия Братская приносит лишь положительные эмоции