В иркутском реготделении партии «Новые люди» появится комитет по малому и среднему предпринимательству

В иркутском региональном отделении партии «Новые люди» появится комитет по малому и среднему предпринимательству, об этом во время круглого стола с бизнес-сообществом заявил депутат Госдумы от Приангарья Георгий Арапов. Фото: региональное отделение партии «Новые люди» Иркутской области.

По словам парламентария, местные предприниматели - люди неравнодушные и полны идей.

- Мне, как депутату Государственной думы от Иркутской области, поступает немало различных запросов и предложений от предпринимательского сообщества региона. Сегодня я еще раз убедился, что назрела необходимость поддержать их. Начинаем работать в этом направлении.

Чем «живут» иркутские предприниматели, в чем они нуждаются и что каждый предлагает Георгий Арапов вместе с коллегой - председателем Комитета Госудумы по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Деминым узнали лично, пообщавшись с бизнес-сообществом в неформальной обстановке и обменялись мнениями за круглым столом.

В деревне Грановщина депутаты побывали в крестьянско-фермерском хозяйстве Никиты Россова. За пять лет молодой предприниматель прошел путь от запуска семейной сыроварни до успешно развивающегося бизнеса и производства.

В деревне Грановщина депутаты побывали в крестьянско-фермерском хозяйстве Никиты Россова. Фото: региональное отделение партии «Новые люди» Иркутской области.

- Семейные предприниматели также важны стране. Они нуждаются в поддержке не меньше, чем малый и средний бизнес. А, может, даже больше, - уверен Александр Дёмин.

В этот же день Александр Дёмин и Георгий Арапов приняли участие в дискуссии «Иркутский бизнес: перспективы развития, актуальные проблемы, поддержка».

За одним столом собрались предприниматели из различных отраслей, представители бизнес-клуба «Бабр» и Иркутского регионального отделения «Опоры России».

Участники мероприятия озвучили предложения по развитию бизнесов в регионе, затронули острые проблемы, а также подняли важный вопрос об излишней бюрократии.

- Необходимо ускорение и упрощение процедур оказания господдержки.

Мы сталкиваемся с излишней бюрократией, и это тормозит развитие проектов, в том числе инвестиционных, - высказался президент бизнес-клуба «Бабр», владелец холдинга «GM» Денис Мартыняк, - также при реализации крупных инвестпроектов мы сталкиваемся с проблемами присоединения новых промышленных объектов к электросетям, где энергетики просят за присоединения деньги, сопоставимые со всей стоимостью проекта.

Семейные предприниматели также важны стране и нуждаются в поддержке не меньше, чем малый и средний бизнес. Фото: региональное отделение партии «Новые люди» Иркутской области.

О налаживании взаимодействия власти и бизнеса сказал и председатель местного отделения «Опоры России» Алексей Егоров.

- Мы знаем, что есть механизмы поддержки, но иногда они даже работают, - пояснил Александр Егоров. - Знаю несколько примеров, когда получить помощь в виде льготного кредита удавалось только после личного вмешательства, в ручном, так сказать, режиме. Так не должно быть. Должен быть четкий алгоритм действий. Бизнес не может ждать годами, поддержка нужна здесь и сейчас.

Александр Дёмин согласился, что необходимо выстраивать доверительные отношения между государством и бизнесом. Он также заявил, что выступает за максимально широкую форму поддержки бизнеса.

- Это должны быть не меры поддержки, а условия для развития. Они должны быть прозрачны, доступны. Я вообще против мер поддержки, которые являются точечными, потому что они кого-то допускают, а кого-то отсекают. Поэтому должно быть четыре составляющих. Это доступные деньги для бизнеса. Второе, обеспечивать рынки сбыта. Третье, это отсутствие силового административного давления. И последнее, это посильная налоговая нагрузка и это ключевая история, - добавил председатель комитета Госдумы по МСП.