На Иркутскую область надвигаются ливни, грозы и порывистый ветер. Когда ждать непогоду?

Режим повышенной готовности введен в Иркутской области с 29 по 31 июля Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Синоптики спешат предупредить жителей Приангарья – вскоре в регион нагрянут фронты, которые приведут за собой сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Ухудшение погоды ожидается уже в эту субботу. Кроме того, в Росводресурсах сообщили, водосброс на Иркутской ГЭС планируют увеличить. В связи с этим власти приняли решение ввести на территории Иркутской области режим повышенной готовности. Продлится он недолго - с 29 по 31 июля.

- Прогноз необходимо довести до всех жителей региона, чтобы люди были к этом готовы, - отметил в соцсетях губернатор Игорь Кобзев.

Тем временем, метеорологи поделились «планами» погоды на ближайшие дни. Так, 26 июля в отдельных районах уже ожидаются кратковременные дожди, а местами и ливни с грозами. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Столбик термометра поднимется до отметок +24…+29 градусов, при облачной погоде будет прохладнее +17…+22 градуса. В Катангском и северо-восточных районах в эту среду воздух прогреется до +33, когда в областном центре - до +26. Также иркутянам может понадобиться зонтик.

27 июля в среднем по региону днем потеплеет до +22…+27. Прогнозируются кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

28 июля местами в западных и северных районах вновь пройдут небольшие дожди с грозами и порывами ветра до 10 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +26…+31 градуса.