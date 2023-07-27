Жене салон, себе - иномарку: семья аферистов из Ангарска сделала миллионы на автохламе, но погорела на одной глупости

В мошеннической схеме состояли глава семейства, его отец, супруга и близкий друг. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Ни золотых унитазов, ни люксовых авто - обычная среднестатистическая семья, - описывает супругов Ситряковых (имена и фамилии изменены – прим. ред.) заместитель начальника следственной части следственного управления УМВД России по Ангарскому городскому округу майор юстиции Николай Сафонов. Знает офицер об этой паре, если не все, то практически все. Причиной близкого знакомства стал нелегальный бизнес, которым занимались муж и жена. За два года им удалось сколотить миллионы рублей на перепродаже машин-конструкторов, перевезенных через границу отдельными запчастями. Автохлам под видом новеньких иномарок аферисты не чурались втюхивать пенсионерам и родителям детей-инвалидов, отдававших на машины последние сбережения. После пары удачных сделок схему поставили на поток. Почти за два года Ситряковы обчистили карманы 28 человек из разных уголков Сибири и Дальнего Востока. А выйти на след хитрых дельцов помогла их тяга… к гламурным понтам.

Дело автомошенников раскрыли майор юстиции Николай Сафонов и капитан юстиции Илья Колотыгин. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Из предпринимателя в аферисты

- Владимир Ситряков в покупке и продаже автомобилей - специалист. Больше 10 лет оказывал услуги по приобретению иномарок с японских аукционов, - продолжает рассказывать старший следователь. – Бизнес приносил неплохой доход. Марина Ситрякова находилась на попечении супруга и нигде не работала - занималась домом и сыном.

Но крутиться с клиентами 36-летнему мужчине надоело, да и пора было переходить на доход посолиднее. Как говорится, хотелось всего и сразу. Так в 2018 году он начал задумываться о том, чтобы заработать по-черному – купить все тот же японский автоконструктор по дешевке и продать его в три раза дороже под видом новенькой. «Не бита, не крашена, один хозяин», - водил клиентов за нос. Благодаря хабаровским мастерам в Иркутскую область машина приезжала в идеальном виде. Ни сколов, ни царапин, ни зазоров. Оставалось лишь оплатить автомойку. Выбирал коммерсант ходовые модели: Honda CR-V и Honda Stepwgn. Объявления публиковал на популярных сайтах, устанавливая цену на 100-150 тысяч дешевле среднего, объясняя это тем, что его семья переезжает и срочно продает все имущество.

Автохлам под видом новеньких иномарок бизнесмен продавал на 100-150 тысяч дешевле средней стоимости. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Подставные полицейские и документы-фальшивки

К слову, заказать такого «Франкештейна на колесах» может любой, кто имеет выход в сеть. Из-за рубежа отправляют кузов, двигатель и ходовую часть, что дает возможность сэкономить на перевозке. А после прохождения таможни машину собирают заново словно детский конструктор и отправляют владельцу. Зачастую такие авто используют в качестве донора для собственного транспорта, пострадавшего в ДТП. Поставить на учёт в ГИБДД конструктор не получится, так как на таможне он не получит ПТС (паспорт транспортного средства).

- Обойти проблему с документами Ситряков решил с помощью ноутбука, цветного принтера и ламинатора. Трафареты необходимых документов он нашел в Даркнете (скрытая сеть, подключиться к которой можно только через специальный браузер – прим. ред.). Оборудование всегда возил с собой в багажнике и подключал его к небольшому бензиновому генератору.

Тот самый импровизированный "копи-центр" для создания документов-фальшивок. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Но как заставить людей поверить в подлинность напечатанной на скорую руку бумажки? Предприниматель и тут все продумал. На дело он позвал близкого друга Анатолия Капина и предложил ему роль подставного полицейского. Необходимо было лишь переодеться в форму и произнести пару заученных фраз. Безработный мужчина, увлекающийся алкоголем, быстро согласился на непыльную работенку.

- Все встречи с покупателями проходили возле зданий регистрационных подразделений ГИБДД, - поясняет майор юстиции Николай Сафонов. – Когда те соглашались передать оплату за иномарку (ее бизнесмен принимал только наличными), Владимир тут же предлагал им оформить бумаги в короткие сроки через его связи в МВД. Во время пандемии люди особенно радовались такому везению и полностью доверялись незнакомцу. В этот момент в игру вступал ряженый сотрудник. Для убедительности с собой у него имелось поддельное удостоверение. Пока продавец и его приятель в погонах удалялись, за новоиспеченными владельцами автоконструктора следили Марина Ситрякова, жена, и ее свекор. Родственники отвлекали жертв разговорами, а в случае, если те начинали нервничать, писали подельникам СМС, чтобы они скорее возвращались. В это время товарищи копошились у припаркованной неподалеку от здания машины Ситрякова. Нескольких минут хватало, чтобы изготовить очередную фальшивку. Отличить ее от оригинала без экспертизы было невозможно.

Бывали случаи, когда Капин уходил в затяжные запои. Тогда вместо него в актерском мастерстве упражнялась жена Владимира. Она надевала похожие на форму по крою и цвету юбку и рубашку, сверху - куртку. Для пущей уверенности «корочку» ей также напечатали, но уже сотрудника прокуратуры.

Охота на наивных и неопытных

Однако это далеко не все методы, которыми себя подстраховывал бизнесмен-аферист. Все начиналось с поиска потенциальной жертвы. Жулик понимал, что бывалому вроде него самого не составит труда понять, что перед ним воскрешенная из «мертвых» груда металла. Таких он отсекал во время переписки, а менее опытным и более наивным шел навстречу. Чаще всего на уловку попадались мужчины разных возрастов от 20 лет. При этом ради выгодного предложения в Ангарск они готовы были добираться поездом и самолетом из Кемерова, Красноярска, Томска, Омска, Ханты-Мансийска, Читы, Улан-Удэ и других городов. Один из обманутых сибиряков потерял более 900 тысяч рублей.

- Практически после каждой сделки Ситряков менял сим-карты и обрывал с покупателем все возможные способы связи.

Сыну квадроцикл, жене – салон красоты

Отработав схему до автоматизма, семейный подряд начал стабильно реализовывать по автомобилю в месяц. С одной продажи выходило около 300-500 тысяч чистой прибыли. Ранее судимому другу организатор отдавал с этих денег по 10-20 тысяч рублей. Остальное - себе.

- Своему тогда еще 10-летнему сыну Владимир купил квадроцикл, с супругой они обзавелись дорогими смартфонами, - отмечает Николай Сафонов. – Также у домохозяйки в городе открылся небольшой салон красоты, а в Усольском районе активно пошло строительство частного дома, куда они вскоре и переехали. Во время следствия крупных сумм на счетах у Ситряковых не нашли. Все деньги они спускали на красивую жизнь. К примеру, летали в теплые страны. Но больше любили отдых на Байкале: жили в хороших отелях, катались на яхтах.

Погорел на понтах

К слову, несмотря на всю состоятельность, ездил аферист на таком же автохламе, который впаривал. Но для себя любимого заказал модель посолиднее. Черную Toyota Crown последних годов уверенный в своей безнаказанности шарлатан решил «украсить» блатными госномерами. Документы напечатал все на том же принтере. Выбор пал на «говорящую» комбинацию «Х999АМ». Но и этого ему показалось мало – на пластиковой рамке разместилась надпись «Прокуратура России».

Блатные номера, на которые обратили внимание оперативники. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Не заметить такую машину на дорогах небольшого города было невозможно, - продолжает рассказывать старший следователь. – Оперативники тут же начали выяснять, чем человек занимается. Оказалось, что официально супруги Ситряковы не трудоустроены. Бизнес Марины Ситряковой был молодым и едва ли прибыльным. Отец Владимира пенсионер – в прошлом работник ангарской колонии. Вряд ли тот мог содержать сына, покупая ему иномарки и смартфоны. За две недели до задержания в 2020 году за супругами начали пристально следить. К тому моменту в Иркутске автомобили-конструкторы изъяли у трех водителей, подделки выявили инспекторы ГИБДД. Поймали мошенников с поличным – перед очередной сделкой. Однако вместо Анатолия Капина в тот день в форме полицейского был совсем другой мужчина. Оказалось, что он снова ушел в загул, и бизнесмен попросил выйти на подмену другого товарища. Так как тот участвовал в схеме впервые, перед встречей с покупателями Марина полностью проговорила все способы обмана, ходовые марки машин и дежурные фразы. Разговор записал установленный в салоне авто видеорегистратор, что стало одним из главных доказательств вины Ситряковых.

Последний автомобиль-конструктор, который семье так и не удалось продать. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Почти за три года следствия и судебных разбирательств ни один из фигурантов так и не раскаялся. Когда Владимир понял, что срока не избежать, начал юлить и путать показания – называл цены проданных машин гораздо ниже, чем продавал их в реальности. Думал, это убережет от более сурового наказания. Однако за основу были взяты показания потерпевших. В общей сложности аферисты сколотили почти 20 миллионов рублей. Марина же одолевала правоохранителей постоянными истериками. Порой эмоциональные сцены заканчивались вызовом скорой помощи. Единственным, кто шел навстречу следователям был Анатолий Капин, но до вынесения приговора тот не дожил года.

- Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере и покушение на данное преступление», - сообщается на сайте Ангарского городского суда Иркутской области.

Самый большой срок как организатор получил глава семейства. В колонию он отправится на 10 лет из максимальных 10. Отделаться малой кровью не помогли даже юристы, на которых тот потратил около полумиллиона рублей. Его жене назначили 6,5 лет, отцу – 3,5, лжеполицейскому-однодневке – три года.

Суд назначил организатору мошеннической схемы 10 лет колонии, его жене 6,5. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Также погоревшим преступникам предстоит возместить весь нанесенный ущерб. Их дом, участок, машину и технику (в том числе принтер и ламинатор) оценили в 8,3 миллиона рублей.

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