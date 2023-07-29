Взял ключи у дедушки: в Баяндаевском районе в ДТП пострадали 12-летний мотоциклист и 2-летний пассажир Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Баяндаевском районе полиция расследует аварию, в которой участвовали несовершеннолетний мотоциклист и двухлетний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Вечером 28 июля 12-летний житель села Баяндай без разрешения взял ключи от мотоцикла своего дедушки и предложил двухлетнему соседу прокатиться. В результате этого неопытный школьник не справился с управлением и мотоцикл перевернулся. Водитель получил незначительные травмы, а маленький пассажир с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение, - говорят в МВД.

В отношении законного представителя составлен административный протокол по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию 12-летнего подростка.

По данному случаю полиция совместно с прокуратурой проводит всестороннее расследование.