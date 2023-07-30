Из Сеула в Амстердам: житель Южной Кореи через Иркутск в шестой раз пересекает Евразийский континент на авто

путешественник из Южной Кореи. Мужчина в шестой раз пересекает Евразийский континент. Фото: предоставлены героем публикации.

- Я люблю Россию. Она самая большая страна в мире. И природа тут такая красивая, - делится впечатлениями Ким Хён Гук, путешественник из Южной Кореи. Мужчина в шестой раз пересекает Евразийский континент на авто. Путешествие из Сеула в Амстердам лежит через столицу Приангарья. Мужчина заехал в редакцию Комсомолки в Иркутске, где рассказал, что его сподвигло на очередное странствие.

- Прежде всего для меня Россия - страна Антона Чехова. Великий писатель бросил комфортную жизнь в Москве и уехал в дикую Сибирь. Вот и я в 1990 году посетил незнакомую мне Сибирь, после окончания университета. Тогда меня вдохновил на такой поступок именно Антон Чехов, - говорит Хён Гук.

Своим примером иностранец хочет показать, что любой человек может пересечь Евразийский континент на автомобиле. Фото: предоставлены героем публикации.

Тогда иностранец проехался по всей Сибири на мотоцикле. А через шесть лет у мужчины появился безумный план.

- Решил пересечь Евразийский континент от Сеула до Амстердама в 1996 году. Но этого мне было мало, - рассказывает Ким Хён Гук. – Последующие поездки по данному маршруту состоялись в 2001, 2014, 2017 и 2019 годах.

Сейчас житель Кореи загорелся новым проектом под названием тема «Азиатское шоссе шесть. Дорога — это мир!».

Ким Хён Гук с 4 по 9 июля уже побывал в Байкальском заповеднике. Фото: предоставлены героем публикации.

- Я собираю материалы о маршруте из Пусана в Амстердам, который проходит через Сибирь. Это путешествие началось 16 мая и закончится 15 ноября.

Мужчина на авто проедет Сеул, Кванджу, Пусан - Владивосток - Хабаровск - Читу - Иркутск - Красноярск - Новосибирск - Омск - Челябинск - Уфу - Самару - Рязань - Москву - Ригу - Вильнюс - Варшаву - Берлин - Амстердам – Роттердам и обратно тем же маршрутом.

- Своим примером хочу показать, что любой человек может прямо сейчас пересечь Евразийский континент на автомобиле, на котором ездит каждый день, - говорит кореец.

Мужчина забрался на горный массив Хамар-Дабан. Фото: предоставлены героем публикации.

Кстати, Ким Хён Гук с 4 по 9 июля уже побывал в Байкальском заповеднике. Мужчина забрался на горный массив Хамар-Дабан и посетил водно-болотные угодья дельты реки Селенга.

- Лично ощутил уникальную экологию Иркутской области, - рассказывает иностранец. - Здесь смог своими глазами увидеть удивительные места, где сама природа восстанавливается.