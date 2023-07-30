Река Китой размыла могилы 1950-2000 годов на кладбище под Ангарском

Там находились могилы периода 1950-2000 годов. Фото: предоставлено КП Иркутск.

Кладбище под Ангарском частично разрушила река Китой. Оказалось, в районе заимки Якимовка размыло береговую линию. Именно там находились могилы периода 1950-2000 годов. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре по Иркутской области.

- Прокуратурой организована проверка по факту повреждения захоронений в результате размытия береговой линии реки Китой, - рассказывают сотрудники ведомства. - Происшествие было установлено в ходе мониторинга сообщения.

Во время проверки сотрудники прокуратуры установят и дадут оценку исполнения земельного законодательства, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиям закона о погребении и похоронном деле.

- По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавляют в ведомстве.