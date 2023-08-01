«Никто не вернет нашу Милу»: семья из Братска отсудила 5 млн рублей у медцентра за смерть новорожденной дочки

Женщина осталась без возможности родить ребенка самостоятельно, но недавно прибегла к ЭКО и суррогатному материнству. Фото: предоставлено героиней публикации. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Уже никто не вернет мне маленькую Милу, а женское здоровье никогда не восстановится, - говорит 40-летняя Юлия Богданова из Братска. Три года назад долгожданная вторая беременность (у Богдановых уже есть пятилетняя дочка) обернулась большим горем.

Юлия мечтала вновь насладиться материнством. Молодые родители с любовью выбрали для младшей крошки коляску и кроватку, обустроили комнату и подобрали нежное и красивое имя - Мила.

После смерти Милы Юлия и Павел Богдановы все еще хотели стать родителями в третий раз. Фото: предоставлено героиней публикации.

Но малышка умерла на 40-й день жизни, а женщина осталась без возможности родить ребенка самостоятельно. Суд признал виновной в этом врача-акушера, которая принимала роды: она применила запрещенный метод Кристеллера, буквально выдавливая ребенка из живота. В прошлом году медика, как уже сообщала КП-Иркутск, приговорили к 3 годам ограничения свободы. А 7 июля 2023 года медицинский центр выплатил Богдановым моральную компенсацию - 5 миллионов рублей.

Ребенка буквально выдавили

Изначально Юлия планировала рожать в Иркутске. Но из-за коронавируса, который стремительно расползался по региону весной 2020 года, Богдановы отказались от поездки.

- Я была уже на 36 неделе беременности, поэтому подойти к тщательному выбору врача-акушера в Братске не было времени. Записались к медику, чье имя было на слуху, - рассказывает корреспонденту КП-Иркутск Юлия. – А для уверенности, что роды пройдут максимально комфортно и естественно, решили заплатить после них лично врачу 30 тысяч рублей. Никаких страхов не было, и ничего не предвещало беды.

Долгожданная вторая беременность обернулась большим горем. Фото: предоставлено героиней публикации.

Да и беременность протекала без осложнений. Как уверяет сибирячка, все медицинские показатели были на высшем уровне. У Юлии даже мысли в декрет уйти раньше времени не было.

- В четверг 16 апреля приехала на прием к своему врачу. Тогда должны были сделать УЗИ, но меня посадили в кресло. Очень удивилась, ведь на поздних сроках не проверяют таким способом. Врач позже сообщила, что роды начнутся в тот же день, хотя срок стоял на 26 апреля. Схватки действительно начались спустя 2,5 часа после осмотра, когда я уже вернулась домой. Мы с супругом поехали в роддом. Там мне поставили обезболивающий укол в спину. Врачи порекомендовали поспать и отдохнуть. Но через некоторое время мне зачем-то вновь поставили анестезию.

Юлия боялась не почувствовать начало родов. Медики уверили, что скоро препарат перестанет действовать. Спустя время сибирячка начала рожать, но эффект так и не прошел.

Малыш появился на свет здоровым - 3,2 килограмма, 52 сантиметра. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Медики приказали тужиться, но это не помогало. Тогда акушеры с двух сторон начали жутко больно давить на верх живота. Это, как потом выяснили, насильственный метод Кристеллера (официально запрещен в России с 1992 года - ред.). Мне было безумно больно, я кричала и просила остановиться.

У Юлии началось сильное кровотечение. Как позже окажется, разорвалась матка. Сибирячка теряла кровь 12 часов. А Мила родилась с тяжелыми последствиями. По словам врачей, она не могла сама дышать.

«Видела дочку всего два раза»

- Я так и не услышала первого крика дочери. На следующий день после родов мне разрешили взглянуть на нее, тогда она лежала в реанимации. Мила была такая красивая. Даже медики мне об этом говорили. А дальше нас разлучили. У меня была операция по удалению матки. Тогда я потеряла очень много крови - 4,5 литра. Из-за этого даже останавливалось сердце. Через три дня после операции врачи отправили меня спецбортом МЧС в Иркутск.

Выписали Юлию Богданову домой почти через месяц, 13 мая.

- Мила все еще находилась в реанимации, - говорит Юлия. - Я смогла встретиться с дочкой только 22 мая. Сказала, как сильно мы с папой ее любим… Через четыре дня наша девочка умерла.

Юлия написала заявления в следственный комитет, Росздравнадзор, прокуратуру и минздрав. Вскоре было заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и причинение смерти по неосторожности». Почти спустя два года после трагедии в расследовании поставили точку.

- Врача-акушера приговорили к 3 годам ограничения свободы, - сообщили в Братском городском суде. – Кроме этого, ей 2,5 года запрещено заниматься медицинской деятельностью. Ей запрещено выезжать за пределы Братска, изменять место жительства и работы.

А 7 июля 2023 года медцентр по решению Братского суда перечислил Богдановым 5 млн рублей: 3,5 млн - компенсация морального ущерба Юлии и 1,5 млн - ее супругу.

- 26 июля прошло очередное слушание на взыскание компенсации уже нашим родителям, то есть бабушкам и дедушкам Милы. Медцентр обязан им выплатить еще 440 тысяч рублей. Сумма нас не удовлетворила, но у меня больше нет сил бороться.

Родился сын от суррогатной мамы

После смерти Милы Юлия и Павел Богдановы все еще хотели стать родителями в третий раз. Фото: предоставлено героиней публикации.

После смерти Милы Юлия и Павел Богдановы все еще хотели стать родителями в третий раз. Но по медицинским показаниям сибирячка не может больше иметь детей. Тогда супруги решились на отчаянный шаг.

- В мае 2023 года с помощью ЭКО и суррогатной мамы у нас родился малыш. Для меня это было тяжело морально, очень волновалась. Никогда не представляла, что моего ребенка может выносить чужая женщина... Но это наш сыночек!

Беременность протекала спокойно. Каждую неделю Юлии скидывали отчет о состоянии здоровья малыша и суррогатной мамы, которую она, к слову, нашла через агентство. А 2 мая на свет появился чудесный Александр. Роды состоялись в Ангарске.

- Сыночек появился на свет здоровым - 3,2 килограмма, 52 сантиметра. Развивается по возрасту. Старшая дочка безумно любит брата, с радостью нянчится. Но и свою маленькую Милу мы никогда не забудем…