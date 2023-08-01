Суворовское военное училище в Иркутске начнет работу 1 сентября Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Суворовское военное училище в Иркутске начнет свою работу, как и другие учебные учреждения, 1 сентября. Здания возводится на территории бывшего ИВВАИУ. Скоро станут известны имена поступивших, а пока КП-Иркутск расскажет подробнее об учреждении и у кого больше шансов попасть туда в этом году.

Строительство продолжается. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Суворовское училище в Иркутске: когда появятся списки на зачисление

Списки на зачисление появятся в первой декаде августа. В этом учебном году примут 180 человек. Это набор в 5, 6, 7 классы (по 60 человек в каждом). Как сообщают на официальном сайте училища, в последующие годы набирать курсантов будут только в пятые классы.

Прием документов начался еще в апреле. Кто успел подать личное дело до 1 июля, переходили на новую ступень – вступительные испытания. Они проводились с 1 по 15 июля. Желающие поступить сдавали русский, математику и иностранный язык. Также тестировалось психологическое состояние будущего курсанта и его спортивная подготовка. В училище приняли почти 500 заявлений. Конкурс составил три человека на место. 205 ребят успешно прошли испытания и вошли в список, который рассматривается приемной комиссией.

Кстати, среди поступающих есть не только жители Иркутской области, но и других регионов страны: Амурской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской области, Приморья, Ставропольского края и не только.

У кого есть льготы при поступлении в Суворовское училище в Иркутске

Есть кандидаты, у которых больше шансов поступить в Суворовское училище. Из 205 человек, которые успешно сдали экзамены, 25 отсеются. Преимущество при поступлении получат:

- дети-сироты;

- дети военнослужащих, проходящих службу по контракту;

- дети государственных гражданских служащих и федеральных органов исполнительной власти;

- дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

- дети прокурорских работников;

- и другие.

Работы идут круглосуточно. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство Суворовского училища в Иркутске продолжается

Строительство здания учебного учреждения идет круглосуточно. Там работают более 1800 человек и 200 единиц техники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Ни о каких сдвигах сроков открытия Суворовского училища речи не идет. Оно примет первых курсантов 1 сентября 2023 года, - заявляет глава региона.

Отметим, что Суворовское военное училище в Иркутске станет первым в Сибири.

Училище располагается на территории бывшего ИВВАИУ. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Официальный сайт Суворовского училища в Иркутске

Подробнее о поступлении и обучении можно узнать на официальном сайте училища.

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