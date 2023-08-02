Пассажирский самолёт авиакомпании «Сибирь» врезался в стаю птиц в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

Утро 2 августа в аэропорту Иркутска выдалось беспокойным. Самолету, направлявшемуся в Якутск, помешала стая птиц. Экипаж Airbus А320в составе шести человек принял решение вернуться в аэропорт вылета. В этот момент на борту находились 140 пассажиров, в том числе 16 детей и подростков. К счастью, никто не пострадал. По данным онлайн-табло главной воздушной гавани Якутии указанный рейс задержан до 15:00 по местному времени. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать, однако понятно одно – последствия инцидента могли быть более серьезными. При похожих условиях в 2019 году Airbus A321 совершил аварийную посадку на кукурузном поле под аэропортом Жуковский. На вопросы о том, почему самолет врезался в стаю птиц в Иркутске 2 августа 2023 года и, к чему это могло привести, корреспонденту КП-Иркутск ответил экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Самолет врезался в стаю птиц в Иркутске 2 августа 2023

- Взлетно-посадочная полоса хорошо прогревается, из-за чего птицы часто по ночам там собираются, - отметил Александр Валентинович. – Сегодня существуют разные способы их отпугивания: пропановые пушки, ультразвуковые приборы, ракетницы, пугала, установки, имитирующие крики раненых чаек или хищных пернатых. Однако, необходимо понимать, что птицы по своей природе очень умны, особенно вороны. Со временем они привыкают к работе оборудования или начинают понимать, что это обман, а потому возвращаются к зоне аэропорта. Также их внимание привлекают мусорки и свалки. Есть много случаев, когда на высокой скорости попадание в лобовое стекло воздушного судна гуся или утки сопоставимо с пулевым выстрелом. Речь идет об огромной кинетической энергии.

Также эксперт отметил, что такое происшествие как столкновение самолета со стаей для авиакомпаний обозначает большие издержки, так как при попадании пернатого в двигатель требуется дорогостоящий ремонт.

- Решение экипажа прекратить взлет считаю верным, - говорит специалист по безопасности полетов. – Ситуация обернулась бы намного хуже в случае, если двигатели отказали в полете, и самолет пришлось бы садить в кукурузном поле или на каком-то объекте. Предсказать судьбу такого полета было бы сложно. Также дополнительного мастерства пилотов потребовала посадка самолета с превышением максимального посадочного веса, так как тот не успел выработать топливо.

Напомним, ранним утром 15 августа 2019 года авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял плановый рейс Москва—Симферополь, когда через несколько секунд после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей крупных чаек. Из-за повреждений оба двигателя частично потеряли тягу. Самолет не смог набрать необходимую для ухода на второй круг высоту. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на кукурузное поле за пределами воздушной гавани.

К счастью, были сохранены жизни всех 233 человек, находившихся на борту. После случившегося Президент России Владимир Путин наградил командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев Российской Федерации, а бортпроводников — Орденами Мужества. 9 марта 2023 года в Москве состоялась премьерный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», описывающиего те самые события.

ОФИЦИАЛЬНО

Самолет врезался в стаю птиц в Иркутске 2 августа 2023. По данному факту Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегиональным СУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

- В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заключают в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за оказанием услуг пассажирам, проверка орнитологического обеспечения безопасности полетов.