Днем 31 июля и ночью 1 августа выпало от 16 миллиметров осадков в Иркутской области. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Сибиряки так надеялись, что август приятно удивит солнцем и теплом. Но последний месяц лета начался с дождей. И, судя по прогнозам синоптиков, дожди в Иркутске 2 августа 2023 будут идти до ночи и продолжатся в следующие дни.

Дождь в Иркутске 2 августа 2023: прогноз, когда прекратится

- Зонтик, резиновые сапоги и дождевик лучше не убирать далеко, - говорит начальник гидрометеорологического центра Иркутска Юлия Янькова. - Первую неделю августа Иркутск будет под властью осадков. Так, 3 и 4 числа прогнозируем кратковременный дождь. В эти же дни в Слюдянский район нагрянут очень сильные дожди, сильные ливни. А вот с 5 августа в область заходит новый циклон, поэтому 5 и 6 августа ждем ливни в Иркутске.

Насколько они задержатся? Синоптики сказать пока затрудняются.

- Август на юге Иркутской области выдастся дождливее обычного, - сообщает Юлия Янькова. - Виной всему циклон, который пришел к нам из Монголии. А на севере и в части западных районов осадков будет около нормы.

Так, на территории Приангарья норма осадков в августе колеблется от 45 до 102 миллиметров. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья она выше - от 122 до 231. Пока за 31 июля и 1 августа выпало только от 16 миллиметров осадков. В Иркутске норма составляет 96 миллиметров, накануне выпало около 5, но ливень продолжается.

Синоптики отмечают, что такая погода характерна для последнего месяца лета. И аномалией дождь в Иркутске 2 августа 2023 не является, как и прогноз в целом. Увы, жара, на которую мы надеялись, тоже не предвидится. Столбик термометра будет опускаться до +16…+19 градусов.

- Дождливым август будет не только в Иркутской области, но и в Бурятии и других регионах страны, - говорят в Гидрометцентре.

Так что дождь в Иркутске 2 августа 2023 года пока не прекратится.