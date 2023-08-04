Пациент - гаджет - врач: в Иркутской области тестируют дистанционный мониторинг здоровья больных

600 жителей Иркутской области участвуют в дистанционном мониторинге здоровья Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье приступили к участию в пилотном проекте Минздрава России по дистанционному мониторингу здоровья. В настоящее время новые цифровые платформы и современные устройства опробовали пациенты Иркутской районной больницы и Иркутской городской клинической больницы № 8. Наблюдать за их состоянием врачи будут в течение пяти месяцев. Так, 160 человек, страдающих сахарным диабетом, подключили к сервису «Персональные медицинские помощники».

- Группе пациентов, прикрепленных к участвующим в проекте поликлиникам, выдали диагностические приборы, данные с которых будут поступать на цифровую платформу, где их смогут отслеживать и анализировать лечащие врачи-эндокринологи, – пояснил и.о. министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Также в эксперименте участвуют больные с диагнозом артериальная гипертензия. Их все еще продолжают подключать к цифровой платформе. Тонометры с функцией автоматического сбора и передачи данных лечащему врачу получили уже около 500 пациентов.

Напомним, с мая 2023 года в Иркутской области создана рабочая группа, которая координирует реализацию пилотного проекта. В нее вошли члены регионального правительства, представители министерства здравоохранения Приангарья, медицинского информационно-аналитического центра, а также руководители больниц и главные внештатные специалисты областного минздрава: кардиолог, эндокринолог, специалист по информационным системам в здравоохранении.