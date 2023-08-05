Играют, спят и едят вместе: рысенок и собака подружились в Сибирском зоопарке в Иркутске

Рысенок и собака подружились в Сибирском зоопарке в Иркутске. Фото: Ирина Коробейникова.

- Наша знаменитая рысь Алена - мать-героиня. За свои шесть лет она вынянчила полуторамесячных медвежат, пятерых щенков аляскинских маламутов, двух амурских котят, и котят от домашней кошки… - рассказывает ветеринар Сибирского зоопарка в Иркутске Ирина Коробейникова.

Особенно Тайге понравился двухлетний пес Марсель. Фото: Ирина Коробейникова.

И вот в начале лета сотрудников зоопарка ждал сюрприз! Алена, живущая с красавцем Айдари, сама родила котенка. Никто не ожидал: в зоопарке говорят, у рыси даже живот не округлился, видимо, малыш появился на свет раньше срока. Он был маленький и слабый, и ветеринару пришлось оторвать его от матери, чтобы выходить дома. На удивление, она восприняла это спокойно, словно поняла, что так надо.

Рысь Алена, живущая с красавцем Айдари, сама родила котенка. Фото: Ирина Коробейникова.

- Тайга, а именно так я назвала котенка, не могла даже самостоятельно есть, - говорит Ирина. - Мне приходилось выкармливать ее со шприца специальными паштетами и заменителем кошачьего молока.

Ветеринар стала ей приемной мамой, поселила у себя в квартире. Кстати, дома у нее часто бывает зоопарк: то выхаживает новорожденных енотов, то маленьких сурикатов. Но рысь - впервые!

Приходилось выкармливать Тайгу со шприца специальными паштетами и заменителем кошачьего молока. Фото: Ирина Коробейникова.

- С Тайгой совершенно не было проблем. Ласковая, нежная, будто котенок домашней кошки, а не хищник. Хотя обижать ее нельзя: выпустит коготки и клыки. Целыми днями бегает по квартире. Разве что уходя из дому, сажаю ее в клетку, чтобы не разнесла дом, а она и непротив. А еще она подружилась с моими собаками породы бигль. Они уже привыкли, что дома зверинец, поэтому реагируют спокойно.

Как только Тайга подрастет и окрепнет, через два-три месяца, то отправится в зоопарк. Фото: Ирина Коробейникова.

Особенно Тайге понравился двухлетний пес Марсель. Он сначала относился к котенку с опаской, но через пару дней привык.

- Он ей даже в глаза взглянуть не мог, трусишка. А сейчас играют вместе, спят и даже едят, - говорит Ирина. - А вот вторая собака, Джесси, в два раза старше Марселя, поэтому и ведет себя строго, как взрослая: в играх не участвует.

Ветеринар стала ей приемной мамой, поселила у себя в квартире. Фото: Ирина Коробейникова.

Как только Тайга подрастет и окрепнет, через два-три месяца, то отправится в зоопарк. Там ее ждут родители - Аленка и Айдари.