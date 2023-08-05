Приказы о поступлении опубликуют в первой декаде августа. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Работы на строительной площадке Суворовского училища в Иркутске вышли на финишную прямую. Параллельно идет подготовка к организации Дня знаний 1 сентября. Этот день станет особенным для всего региона, ведь образовательное учреждение, единственное в Сибирском федеральном округе, примет первых кадетов. Столица Приангарья снова станет кузницей кадров для обороны страны. В социальных сетях губернатора Иркутской области Игоря Кобзева появились первые фотографии кабинетов и спален училища, по которым можно судить, как выглядит суворовское училище в Иркутске 2023. Как отметил заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по военно-политической работе Александр Максимцев, объект готов к первому этапу запуска. Ребята будут обеспечены всем необходимым для учебы.

Как выглядит суворовское училище в Иркутске 2023: фото

- Это новая школа, где 420 суворовцев будут обучаться по российским стандартам с уклоном на военные специальности, - рассказал глава региона. - Открывается комплекс зданий новой военной школы, которая была в Иркутске ранее, которая котировалась на весь Советский союз. Специалисты всегда были востребованы. Было несправедливо профессорско-преподавательский состав, переменный состав из числа курсантов переместить в город Воронеж. Мне кажется, та правда, которая в сердцах многих жителей нашего региона есть, она восторжествовала. Мы открываем Суворовское военное училище, что дает нам гордиться тем, что это сделано на территории Иркутской области.

В этом году прошел набор учащихся в 5,6,7 класс. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Проектом предусмотрены классы допобразования. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ребят обеспечат всем необходимым для обучения. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

К слову, списки на зачисление на официальном сайте училища обещают опубликовать в первой декаде августа. В этом учебном году примут 180 человек - учащихся 5, 6, 7 классов. Далее будет проходить набор лишь в пятые классы. Сообщается, что необходимое количество мальчиков уже набрано. Конкурс составил три человека на место.

Приказы о поступлении опубликуют в первой декаде августа. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На фотографиях видно, что кабинеты, где будут проходить уроки для суворовцев, светлые и просторные. Часть из них оснащена умными школьными досками. В спальне для каждого кадета предусмотрены односпальная кровать, тумба, стул и полотенце.

Спальни готовы к приему кадетов. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В целом проектом также предусмотрены классы дополнительного образования, спортзалы, столовая, уличное спортивное ядро и конечно же, плац. На фасады двух домов нанесут муралы на авиационную тему. К концу лета создадут Курсантский сквер. Проходит ремонт аллеи генерала Калицова.

180 кадетов уже набраны. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Два корпуса училища украсят муралы на авиационную тематику. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Здание готово к первому этапу запуска. В некоторых корпусах все еще кипит работа. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как выглядит суворовское училище в Иркутске 2023: видео

Как выглядит суворовское училище в Иркутске 2023 кадеты и их родители увидят своими глазами уже 1 сентября.