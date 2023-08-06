Однушка за 13 миллионов - что в ней такого? Составили рейтинг самых дорогих квартир в Иркутске и удивились

Посмотрите, как выглядят 10 самых дорогих однушек в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Недвижимость в Иркутске подорожала», - пожалуй, эта новость уже никого не удивит. А вот «однушка» в областной столице за 9 млн рублей в недостроенном доме? Вполне может быть…

Да, такая квартира действительно продается в Иркутске, объявление появилось на «Циане». Что же предлагают за такие деньги? Согласно информации в объявлении, общая площадь квартиры составляет 50,45 "квадратов", при этом жилая площадь - 12,9 "квадратов", а кухни - 22,8, имеется балкон. И это цена за черновое жилье, без отделки! Так что прибавьте еще примерно 1,5-2 миллиона на ремонт...

А какие преимущества? В объявлении указано: закрытый двор, паркинг, консьерж-сервис, охрана и мониторинг 24/7. На первом этаже есть дизайнерские парадные с зонами отдыха у камина, колясочная, лапомоечная, детский санузел. А еще сенсорный домофон с функцией Face-id (узнавание по лицу), автоматическая система передачи показаний счетчиков, дизайнерские бесшумные лифты, "умная" система отопления - температура будет меняться в зависимости от температуры за окном. Комфортно, ничего не скажешь, но далеко не каждый позволит себе роскошь за такие деньги - около 180 тысяч за квадрат!

Впрочем, средний ценник на недвижимость тоже кусается. По данным Иркутскстата, во втором квартале 2023 года в новостройках "квадрат" обходился в 106 тысяч рублей. Казалось бы, "вторичка"-то не должна подвести, удастся сэкономить! Но не тут-то было: в среднем, 101 тысяча за квадратный метр...

А как у других?

В большинстве крупных городов России с апреля по июнь подорожал квадратный метр новостроек. Специалисты портала "Мир квартир" составили рейтинг роста цен. В лидерах Иваново (+10,2%), Владикавказ (+10%), Сочи (+9,5%), Мурманск (+8,7%), Грозный (+7%), Томск (+6,6%), Нижний Тагил (+6,3%), Иркутск (+5,6%), Магнитогорск (+5,3%) и Челябинск (+4,7%).

- В Иркутске "квадрат" стоил 132 тысячи рублей, в Чите - 146 тысяч, а в Улан-Удэ - 101 тысячу, - рассказали аналитики.

А вот кое-где жилье подешевело на 1-3%. Это Ленинградская область, Курган, Московская область, Пенза, Улан-Удэ, Санкт-Петербург, Смоленск, Курск, Симферополь и Владивосток.

ЭКСПЕРТНО

"Околонулевая" ипотека разгоняла цены на рынке

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

- Обращает на себя внимание тот факт, что в целом темпы роста цен на новостройки замедлились по сравнению с I кварталом. Кроме того, количество городов с отрицательной динамикой увеличилось с 13 до 19. Несомненно, на это повлияли отмена «околонулевой» ипотеки, которая разгоняла цены на рынке, повышение процента по льготной ипотеке, а также несоответствие доходов граждан существующему уровню стоимости жилья в строящихся домах.

КОНКРЕТНО

Топ-10 самых дорогих "однушек" Иркутска

1. В ЖК "Театральный квартал" (Октябрьский район, улица Коммунаров) есть 52 "квадрата" за 13,8 млн рублей. В объявлении на "Циане" говорится, что квартира сделана как евродвушка, имеет балкон и большое панорамное окно.

2. Далее есть вариант на Байкальской улице за 11,7 млн рублей на 7-м этаже. В качестве преимуществ называются высокий уровень инсоляции, просторная лоджия, качественный ремонт и оставленная будущему владельцу мебель и техника.

3. За 10,6 млн рублей можно присмотреть "однушку" на Карла Либкнехта - 50,8 квадратных метра на 8 этаже. Как говорят владельцы, квартира полностью готова к проживанию и вложений не требует - мебель и технику оставят.

4. На Маршала Жукова квартиру готовы предложить за 9,9 млн рублей. Просторные кухня, гостиная и лоджия, уверяют в объявлении. Площадь - чуть более 50 "квадратов". Главный плюс - развитая инфраструктура, все необходимое - от магазинов до школ - в шаговой доступности.

5. Та самая девятимиллионная "однушка", о которой мы писали выше.

6. На жилье по улице Лермонтова вы сможете сэкономить еще миллион, получив взамен 56,3 "квадрата", хороший ремонт и частично мебель, сквер и парковку.

7. По такой же цене есть квартира на улице Седова, но уже 41 "квадрат". К плюсам также относят инфраструктуру и оставленную мебель для нового собственника.

8. В ЖК "Квадрум" ( улица Лебедева-Кумача) есть вариант за 8,7 млн рублей. Квартира "компактная и функциональная", отмечают в объявлении - 46 "квадратов" на восьмом этаже. Евроремонт, мебель и техника - вам.

9. Однокомнатная квартира в ЖК "Стрижи сити" (Правобережный, Култукская )опустошит ваш кошелек на 6,8 млн рублей. Достанется вам за эти деньги 37,8 "квадрата" на третьем этаже. Жилая площадь - чуть более 12 "квадратов", потолки - 2,75 метра.

10. Вариант чуть бюджетнее - 6 млн рублей - есть в ЖК "Союз Priority" (Свердловский, проезд Юрия Тена). На 8-м этаже вам готовы предложить за эти деньги 37,3 "квадрата", но жилая площадь будет побольше - 15,3. Правда, квартира будет без отделки.