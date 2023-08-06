Зарплата в 260 тысяч, но ехать на Чукотку: почему вахта в Иркутской области 2023 привлекает и отталкивает жителей Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Кому не хочется зарплату побольше? Многие в погоне за этим готовы рассматривать работу и вдали от дома, вахтовым методом. Например, по данным hh.ru, 76% работающих сибиряков, в том числе, из Иркутской области, готовы рассматривать предложения о вахтовой работе.

Вахта в Иркутской области 2023

Интересно, что 14% готовы рассмотреть вахту в любом случае, а остальные так или иначе учитывают дополнительные факторы. Так, 41% примет предложение о работе на вахте только если оно будет интересным. Еще 14% согласны на такой вариант только в качестве исключения или же если не найдется подходящей работы в своем регионе.

В то же время 7% не против рассмотреть такие предложения, но только если компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья. Только 29% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут так работать. Чаще всего такой ответ давали жители в возрасте от 18 до 24 лет.

Вахта в Иркутской области 2023 чаще всего интересна сотрудникам таких направлений как «Добыча сырья», а также сферы транспорта и логистики. На выгодные условия готовы согласиться представители высшего и среднего менеджмента, сфер безопасности и строительства.

Главной причиной, по которой сибиряки готовы отправиться на вахту, ожидаемо, заработок в 2-3 раза выше того, который они могут получить другим методом. Но согласны на это не все. Многих напрягают бытовые неудобства или необходимость находиться вдали от семьи и друзей. Среди других минусов такого метода заработка как вахта в Иркутской области 2023 называли следующие: неопределенность предложений, большие затраты на переезд, тяжелый физический труд, нежелание жить в незнакомом месте.

КОНКРЕТНО

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий вахтой в Иркутской области 2023

1. Специалист службы безопасности на строительном объекте в Иркутской области. Работать предлагается в графике 60/30 либо 45/45. Проезд, проживание и питание компания будет оплачивать. Зарплата - 100-150 тысяч рублей на руки.

2. Заместитель главного энергетика. Специалисту предлагается график 28/28. Обещают проживание в вагон-домах, трехразовое питание и проезд за счет компании. Работать предстоит в Киренском районе. Зарплата 218-266 тысяч рублей на руки.

3. Помощник бурильщика. Такому работнику готовы предложить 200-230 тысяч рублей в месяц, работа в областной столице с графиком 30/30.

4.Водитель легкового автомобиля сможет получать 200 тысяч рублей на руки, но это оплата за два месяца. Правда, ездить придется по Иркутской области, Красноярскому краю и Якутии. Питание и проживание в вагон-доме - с работодателя.

5. Также в Иркутской области ждут кладовщиков, желающих поработать на Чукотке за 195 тысяч рублей при графике 2 месяца вахта - 2 месяца отдых. Оплатить готовы проживание и питание.

КОМПЕТЕНТНО

Анна Баженова, руководитель кадрово-консалтинговой компании из Иркутска:

"На вахту тянет не всех"

- Во-первых, вдали от дома. Более того, зарплата только кажется красивой. Стоит обратить внимание, возможно 150 тысяч платят не за месяц, а за весь период вахты, то есть за два рабочих месяца и один отпускной. Делим доход на три и получаем более близкую к реальности сумму в 50 тысяч в месяц. Есть и плюсы - на питание, проживание и проезд тратиться не придется, также можно подобрать и более удобный для себя график.

ТОП-вакансий на hh.ru вахтовым методом, которые предлагают иркутянам

1. Специалист службы безопасности на строительном объекте в Иркутской области. Работать предлагается в графике 60/30 либо 45/45. Проезд, проживание и питание компания будет оплачивать. Зарплата - 100-150 тысяч рублей на руки.

2. Заместитель главного энергетика. Специалисту предлагается график 28/28. Обещают проживание в вагон-домах, трехразовое питание и проезд за счет компании. Работать предстоит в Киренском районе. Зарплата 218-266 тысяч рублей на руки.

3. Помощник бурильщика. Такому работнику готовы предложить 200-230 тысяч рублей в месяц, работа в областной столице с графиком 30/30/.

4.Водитель легкового автомобиля сможет получать 200 тысяч рублей на руки, но это оплата за два месяца. Правда, ездить придется по Иркутской области, Красноярскому краю и Якутии. Питание и проживание в вагон-доме - с работодателя.

5. Также ждут кладовщиков, желающих поработать на Чукотке за 195 тысяч рублей при графике 2 месяца вахта - 2 месяца отдых. Оплатить готовы проживание и питание.