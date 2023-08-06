Напали толпой: в кафе Забайкалья компания местных жителей избила инвалида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Нерчинский Завод Забайкальского края компания местных жителей напала на инвалида, участника СВО, избив его. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Информация о произошедшем поступила в отделение полиции утром 5 августа из медучреждение. Само происшествие случилось накануне – в ночь с 4 на 5 августа. Пострадавший отдыхал со знакомыми в кафе. Там же была и другая компания местных жителей.

Между ними развязался конфликт. В итоге местные жители напали на инвалида, причинив ему телесные повреждения. Кроме этого, поврежден его автомобиль. В соцсетях распространилась информация, что два злоумышленника ногами запинывали инвалида, в то время как остальные шесть участников происшествия их подбадривали.

Своего товарища пытался защитить другой участник СВО, но он тоже инвалид и потому силы были не равны, сообщается в соцсетях.

Как сообщили «КП-Иркутск» в МВД Забайкальского края, личности всех нападавших уже установлены. Сейчас правоохранительные органы устанавливают роль каждого из них.

Заведено уголовное дело, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято правовое решение.

Прокомментировал произошедшее и депутат Госдумы Александр Хинтештейн. В своем телеграм-канале он заявил, что нападавшие должны быть привлечены к уголовной ответственности.

-Уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, попросил разобраться в ситуации: что в действительности там произошло, - написал Хинштейн.