Выбили стекла машины и стали избивать: в Забайкалье незнакомцы набросились на инвалида, бойца СВО

По соцсетям информация распространяется уже с дикой скоростью. Всплывают свидетельства очевидцев, подробности. Насколько информация правдива, установит МВД. Но произошедшим в селе Нерчинский Завод возмущены, в том числе, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, а также депутат ГосДумы Александр Хинштейн. Итак, 6 августа стало известно, что в Забайкалье избили инвалида, участника спецоперации на Украине. По имеющейся информации, компания местных жителей накинулась на двух боевых товарищей.

«Должен же кто-то Родину защищать». С такими словами 36-летний Михаил из Забайкалья отправился на специальную военную операцию добровольцем еще в ноябре 2022 года. Настрой у Михаила был серьезный, он отважно участвовал в боях. На его счету, по словам родных, не одна награда – за взятие Бахмута, за взятие Соледара, а также за отвагу. Не бросил в беде Михаил и своих товарищей… Под обстрелами с поля оттащил в безопасное место двух бойцов, потеряв в результате ногу. Подробностей, как все произошло, близкие не знают . Михаил этим делиться не хочет, намеренно ничего не рассказывает. Говорит лишь: «Вернулся живым – уже хорошо».

Несмотря на то, что лишился ноги, Михаил совсем не унывал. Продолжал жить, радоваться, ведь его очень поддерживали родные и близкие.

- Миша – настоящий герой, я горжусь им, - говорит его сестра Нина. Жены же и детей у Михаила нет.

Конечно, никуда и без поддержки друзей! Вечером 4 августа Михаил как раз решил повидаться со своим боевым товарищем. Они собрались в кафе в селе Нерчинский Завод. Никто и не догадывался, чем может закончиться встреча.

К мужчинам якобы подошла компания незнакомцев, которые крайне агрессивно были настроены по отношению к военнослужащим – оскорбляли и угрожали. Что послужило причиной? Сейчас неизвестно. Михаил и его друг решили попытаться избежать конфликта, покинули кафе, сели в машину и уехали.

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Все могло бы на этом и закончиться, но, увы, автомобиль сломался на полпути домой, а пьяная компания продолжала преследование.

- Они на машинах догнали моего брата с его другом. Зажали с двух сторон, выбили стекла. После вытолкнули обоих из машины. Их было шестеро – четыре мужчины и две девушки. Михаил и его друг – оба инвалиды, у обоих нет одной ноги, сами понимаете, силы совсем не равны, - рассказывает КП-Иркутск сестра Михаила, Нина.

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Михаил пытался позвонить, позвать кого-нибудь на помощь, но у него отобрали телефон, сломав его. Сорвали с формы и все их награды, отбросив в сторону.

- Двое мужчин набросились, стали избивать их. Девушки же стояли рядом, смеялись и подбадривали тех. Не знаю, сколько времени это длилось, но лицо пострадало сильно, кровь очень припеклась. Так их и оставили потом посреди улицы. Товарищ брата смог позвонить мне, наш с Михаилом младший брат тут же завел машину и приехал за ними, - делится сестра бойца.

Уже на утро брат с сестрой смогли убедить Михаила отправиться в больницу, чтобы понять, насколько все серьезно. Пока известно только то, что сломан нос. Но били еще и по голове, но есть ли травмы, пока неясно, результаты исследований не готовы. Но, судя по снимкам, Михаила били жестоко.

Сейчас правоохранители поставили дело на контроль, вызывают всех участников конфликта на допросы. Однако говорят, что, скорее всего, к ответственности удастся привлечь только двоих, ведь остальные просто стояли в стороне и наблюдали, говорит Нина.

Семья пострадавшего же сейчас старается придать ситуации огласку, чтобы дать делу ход.

- Миша у нас сильный, через столько прошел – ого-го! Всегда справляется, - добавила Нина.

Как сообщили «КП-Иркутск» в МВД Забайкальского края, личности всех нападавших уже установлены. Сейчас правоохранительные органы устанавливают роль каждого из них.

В своем телеграм-канале произошедшее прокомментировал и губернатор региона Александр Осипов.

- По отношению бойца СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения, - написал Осипов.

Ситуация на контроле краевых властей, заверил он. Позднее в прокуратуре добавили, что ход и результаты возбужденного уголовного дела, а также проводимых по данному факту процессуальных проверок.