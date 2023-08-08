Мужчина отсудил 100 тысяч рублей за пельмень с сюрпризом в Чите

На стоматологическое лечение было затрачено 50 250 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За пельмени с сюрпризом житель Забайкалья получил 61 тысячу рублей. Как такое возможно? Все очень просто! Еще зимой два года назад «везунчик» зашел в магазин, чтобы купить пачку полуфабрикатов. Дома мужчина сварил и принялся трапезничать, как вдруг на зуб, что-то попало. Оказалось, в мясе была небольшая кость, которая расколола коренной зуб забайкальца.

- Зуб пришлось удалить и установить имплантат. На стоматологическое лечение было затрачено 50 250 рублей, - рассказывают КП-Иркутск в Черновском районном суде Читы.

Многие бы восстановили зуб и забыли о неудаче, но мужчина не хотел сидеть сложа руки. Житель Читы обратился в суд с иском о взыскании с производителя пельменей убытков, причиненных некачественным товаром. Он хотел, чтобы ему вернули деньги за восстановление зуба - 50 250 рублей. Кроме этого, требовал неустойку в размере 173 250 рулей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

- В ходе судебного заседания был установлен факт приобретения истцом продукции ответчика, как и факт раскола зуба истца именно о кусочек кости, - говорят сотрудники суда. - Также был установлен факт причинения истцу вреда здоровью по причине недостатка товара, производителем которого являлся ответчик.

Предпринимателю пришлось оплатить стоимость лечения в размере 50 250 рублей, неустойку в размере 1 193 рублей, 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда, штраф в размере 30 721 рублей, судебные расходы в размере 5 000 рублей. Всего 97 165 рублей.

Кстати, производитель не признавал своей вины и даже обратился в Забайкальский краевой суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение. Но мужчине было отказано.