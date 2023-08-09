Шанс сказать «Спасибо» дедам-фронтовикам: сибиряки могут разработать эскиз памятника «Войнам сибирякам, павшим на Мамаевом кургане»

Тысячи сибиряков пали на Мамаевом кургане при Сталинградской битве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тысячи сибиряков пали на Мамаевом кургане при Сталинградской битве во время Великой Отечественной Войны. Многие потеряли отцов, сыновей, братьев. Сейчас же у жителей Иркутской области есть замечательная возможность сказать «Спасибо» павшим за наше мирное небо над головой дедам и прадедам. Каждый желающий может разработать эскиз памятника воинам сибирякам, павшим на Мамаевом кургане. Самый лучший проект будет отобран членами жюри и в дальнейшем воплощен в жизнь. Работы начнут принимать с 1 сентября по 15 октября. Присылать идеи можно уже сейчас на электронную почту r.rahimova@phkp.ru.

- Участниками конкурса, могут стать, как дети старше 12 лет (школьники), студенты, так и преподаватели, архитекторы, дизайнеры, скульпторы и иные лица с российским гражданством, проживающие на территории Сибирского федерального округа. Кстати, участники конкурса вправе создавать временные творческие коллективы, - сообщают организаторы. - Стоимость проведения конкурса - 100 тысяч рублей (без учета налогов, предусмотренных законодательством РФ).

Памятник будет установлен на Мемориальном кладбище, недалеко от Владимирской часовни.

Конкурс проводит Общественная палата города Иркутска, Благотворительный фонд «Любимый город» при поддержке регионального «Союза архитекторов России» и Иркутский филиал «Издательского дома «Комсомольская правда».

Подробности о конкурсе читайте в положении.

Справка

Мамаев курган – самый большой комплекс в мире, посвященный Великой Отечественной Войне. Возвышенность находится в центре Волгограда, на правом берегу Волги. На Мамаевом Кургане установлен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Его расположение неслучайно – в период войны тут велись жесточайшие сражения. Тот, кто занимал курган, мог контролировать почти весь город. Идея воздвигнуть в городе-герое Волгограде величественный монумент в память Сталинградской битвы возникла сразу же по окончании боевых действий. С 1945-1955 годов в стране проводился конкурс на его проект и в результате автором и руководителем авторского коллектива строителей стал народный художник СССР скульптор Евгений Вучетич.