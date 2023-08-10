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Происшествия10 августа 2023 3:59

Озверевшие сторожевые псы заживо растерзали мужчину в Иркутской области. Что ждет хозяйку животных

Сторожевые собаки на самовыгуле загрызли 63-летного жителя Усолья-Сибирского
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
В огороде у женщины без присмотра жили собаки.

В огороде у женщины без присмотра жили собаки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной текущего года сибирячка приехала на свой участок в крестьянско-фермерском хозяйстве по улице Коростова в Усолье-Сибирском. В огороде у женщины без присмотра жили собаки, которые охраняли участок. Однажды в ночь с 7 на 8 мая сторожевые питомцы самовольно убежали гулять. Тогда на пути собак попался 63-летний мужчина. Животные напали на него и загрызли. Сибиряк погиб на месте.

- Расследование осуществлялось следователями следственного комитета по Иркутской области. В итоге женщина осуждена за причинение по неосторожности смерти прохожему в результате нападения сторожевых собак, - рассказывают КП-Иркутск в прокуратуре по Иркутской области.

Усольский районный суд недавно признал женщину виновной и приговорил ее к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ