Полицейский из Саянска в последний момент спас пенсионера от потери целого состояния

Мужчина вновь встретился с полицейским и поблагодарил его за своевременно оказанную помощь. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Поздно вечером уже стоял у банкомата и продолжал разговаривать с мошенниками, - рассказывает 70-летний житель Иркутской области. Мужчина приехал отдохнуть в санаторий Саянска, где чуть не стал жертвой аферистов. В считанные секунду он мог лишиться 1,8 млн рублей. А тем временем схема была избитая. Сибиряку стали звонить мошенники с неизвестных номеров. Они рассказывали, что с помощью его данных пытаются оформить кредит. Но из ловушки пенсионера вытащил мимо проходящий инспектор ГИБДД.

- В банке заметил мужчину, который сильно нервничал. Тогда подошел и спросил, с кем он говорит. В ответ услышал - «С сотрудниками безопасности банка». Тут сразу понял, что мужчину обманывают мошенники, - рассказывает Сергей Приходько, лейтенант полиции.

Офицер объяснил доверчивому сибиряку, что его пытаются обмануть. Затем убедил положить трубку и обратиться в отдел полиции.

- Мы проехали в отделение, где позвонили на горячую линию банка, заблокировали все счета и карты, - добавляет Сергей Приходько.

Ведь ранее пенсионер установил на телефон приложение по просьбе мошенников. С помощью него аферисты оформили дистанционный кредит и ждали, когда сибиряк переведет деньги на "безопасный счет". Правда, так и не дождались.

- В настоящее время следователи Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» проводят проверку по данному факту. Через несколько дней мужчина вновь встретился с полицейским и поблагодарил его за своевременно оказанную помощь, - говорят в ГУ МВД по Иркутской области.