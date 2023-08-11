«Написала записку с просьбой о помощи и пришла с ней в полицию»: 70-летняя пенсионерка вовремя раскусила аферистов в Бурятии

Утром 8 августа пенсионерке позвонила незнакомка и представилась сотрудником Центрального банка России. Фото: МВД республики Бурятия

- Вышла из банкомата, а на руках все накопления. Тут же позвонила мошеннице и рассказала, что сняла сбережения. Дальше нужно было доехать до следующего банка и перевести сумму на «безопасный счет». Девушка предложила заказать такси. Но я отказалась, сказав, что доберусь на автобусе. В транспорте и пришло осознание, что мной управляют мошенники, - рассказывает бдительная 70-летняя жительница Улан-Удэ. Недавно сибирячка чуть не попалась в ловушку аферистов.

Утром 8 августа пенсионерке позвонила незнакомка и представилась сотрудником Центрального банка России. Аферистка рассказала, якобы к ним пришел мужчина с документом, который подтверждал, что женщина больна, поэтому он мог свободно распоряжаться ее финансами. Далее легенда гласила, что как только у гражданина попросили паспорт, он сбежал.

- Звонившая пояснила, что оператор банка, в котором обслуживается женщина, распространил ее персональные данные и теперь она должна оказать содействие в его розыске, во избежание потери накоплений, - рассказывают сотрудники ГУ МВД Бурятии.

Чтобы найти преступницу пенсионерке позвонил лжесотрудник отдела «Государственной безопасности по мошенничеству» регионального МВД. Мошенник рассказал, что неизвестные пытаются похитить средства пожилой женщины. Тогда же к схеме подключился третий аферист.

- Злоумышленник предупредил пенсионерку, что сейчас с ней свяжется ее личный менеджер и необходимо строго следовать ее указаниям, - говорят сотрудники ведомства.

- Менеджер попросила придумать, что сказать в банке, если меня спросят зачем снимаю такую сумму. Я ответила, что сыну на машину хочу добавить. Но девушка попросила не говорить про сына. Тогда сказала, что снимаю сбережения для отпуска в Сочи, - рассказывает пенсионерка. Так, жительница Улан-Удэ сняла со счета более 218 тысяч рублей.

Далее женщина поехала на общественном транспорте до следующего банкомата. Но в автобусе пенсионерка поняла, что стала жертвой мошеннической схемы.

- Все это время меня прослушивали мошенники, поэтому написала записку, в которой сообщила, что на связи находятся аферисты. С этой запиской обратилась в отделение полиции, - говорит женщина.