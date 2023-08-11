«Аплодировал весь салон»: водитель автобуса спас жизнь пассажиру с серьезным диагнозом в Иркутске

Добравшись до подстанции, Левон не бросил мужчину, а побежал за медицинским персоналом. Фото: администрация Иркутска.

Настоящие герои не носят плащи. Это выражение точно описывает Левона Ованесяна, водителя автобуса № 13, который изо дня в день возит сибиряков из центра Иркутска в Ново-Ленино. Вот и днем 3 августа мужчина, как обычно, управлял автобусом. В тот день пассажиров было немного. Наверное, поэтому Левон сразу заметил переполох в салоне. Оказалось, мужчине 55-60 лет стало плохо. Водитель тут же остановился, а сибиряк уже успел несколько раз потерять сознание.

- Быстро сообразил, что если вызвать скорую, то придется долго ждать – дорога загружена. Хоть и не час пик, а все равно движение плотное. Оставалось одно – как можно быстрее самому доставить пассажира к врачам, – говорит Левон Ованесян. – У нас база находится на Тухачевского, и там же, через дорогу, подстанция Иркутской станции скорой медицинской помощи, прямиком туда поехал. Все пассажиры отнеслись с пониманием.

Добравшись до подстанции, Левон не бросил мужчину, а побежал за медицинским персоналом. Врачи тут же под руку вывели больного сибиряка. А когда вернулся водитель, пассажиры зааплодировали герою.

- Не знаю, какой диагноз мужчине поставили, но коллеги узнавали, говорят, что-то серьезное с ним было. Успели вовремя – и я, и врачи. Со мной впервые такая ситуация, когда нужно было быстро принимать решение и действовать. Думаю, оказавшись на моем месте, так бы поступил любой нормальный человек. Я рад, что все обошлось, – добавил водитель МУП «Иркутскавтотранс».

Нерастерявшийся Левон после произошедшего вернулся к своим обязанностям: доставил всех пассажиров на их остановки и снова вышел на линию.

- В настоящее время руководством МУП «Иркутскавтотранс» решается вопрос о поощрении водителя, - сообщают в администрации Иркутска.