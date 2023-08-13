Тапочки не приносит, зато любит меня: сибиряк уже восемь лет делит жилплощадь с обезьяной по кличке Семён

Алексей завел капуцина по прихоти бывшей девушки. Фото: предоставлено героем публикации.

- «Хочу капуцина и точка!». Бывшая девушка очень захотела такое животное. Это было еще в 2015-м году, - рассказывает 45-летний Алексей из Иркутска о том, как в его доме появился лучший друг Сёма. – Пришлось изрядно поломать голову, чтобы достать экзотическую зверушку. Да и раскошелиться прилично. Восемь лет назад капуцин обошелся в 200 тысяч рублей. Я вышел через знакомых на частный зоопарк, который занимался разведением этих обезьян. Там и приобрели трехмесячного Сёму.

Пакостник и непоседа

Вот только о том, кто такие капуцины, и легко ли с ними уживаться, мечтающая о нем хозяйка не подозревала. Собственно, и сам Алексей тоже.

Сёма не приносит тапочки Алексею. Фото: предоставлено героем публикации.

- Оказалось, миленькая обезьянка - это настоящий пакостник и непоседа, - говорит КП-Иркутск Алексей. – Мог залезть в шкафы, рассыпать по полу сахар или муку, например. Постоянно устраивал разные сюрпризы.

Более того, на первых порах Семён постоянно пытался показать свое превосходство, стать хозяином квартиры. Делал это с помощью клыков и когтей: набрасывался, кусал, царапал, шипел. А мог начать полностью игнорировать Алексея. Но сибиряк относился к этому со снисхождением.

Алексей назвал капуцина Семён. Фото: предоставлено героем публикации.

- А сколько внимания требовал?! Да и сейчас тоже... Не погладишь или не посмотришь в его сторону – закатывает истерику. Такой вой на всю квартиру поднимает, как будто режут. Жуть!Было тяжело, как с настоящим ребенком, - говорит мужчина.

Через три года с девушкой, которая так мечтала о капуцине, Алексей разошелся. Говорит, что сбежала, не рассчитав своих сил.

- Но мы долго и не грустили, - улыбается Алексей. - Я всем сердцем прикипел к Семёну. Не отдал бы никому ни за какие деньги. И мысли отказаться от него не допускал.

Есть собственный домик и гамак

Фото: предоставлено героем публикации.

В большой квартире сибиряка у Семёна есть собственный домик – клетка размером полтора на два метра. Алексей специально заказывал ее у сварщика. В вольере есть любимые игрушки капуцина, а также гамак, где он спит, и разные перекладины, чтобы прыгать, лазать. Капуцины – небольшие приматы. Их размер 32-57 см, и еще 34-56 это хвост. Так что апартаменты у Семёна вполне себе просторные. Но Сёма редко сидит взаперти. Обычно гуляет свободно по квартире, наводит свои порядки. В такие минуты Алексей с обезьянки глаз не спускает.

- Закрываю лишь, когда хожу на работу, - говорит Алесей. - По профессии я - медик, но работаю без дежурств. А Сёма уже не так пакостничает, как раньше, хоть и все еще считается ребенком Капуцины живут в неволе до 40 лет.

И команды необычный питомец уже научился понимать!

- Знает «Нельзя», - говорит Алексей. - Только начинает лезть, куда не просят, говорю заветное слово, и капуцин становится послушным. Правда, вот тапочки мне к порогу не приносит, хотя мог (смеется).

Сложнее всего, признается хозяин, было приучить питомца к памперсам. Постоянно срывал. Но спустя полгода привык. Сейчас даже разрешает штанишки надевать.

Дружит с мейн-куном

Через парцу месяцев после капуцина Алексей завел и кота. Фото: предоставлено героем публикации.

А вот на аппетит Семёна Алексей не жалуется. Обезьяна обожает бананы, клубнику, виноград, черешню и другие фрукты. Но Алексей включает в рацион и овощи, которые капуцин есть с удовольствием. Иногда даже может слопать кусочек курицы.

- Самку Сёме уже не заведешь. Три года назад я его кастрировал. Зато у капуцина есть друг – кот породы мейн-кун по кличке Федор, - делится подробностями сибиряк. - Давно мечтал о таком питомце. Завел спустя пару месяцев после обезьянки. Так что росли они вместе. Животные никогда не дрались. Федя спокойный, поэтому относится к Семёну, как к непослушному котенку. Может поймать и начать вылизывать. Зато энергичныйкапуцин при удобном моменте показывает превосходство, слегка нападая на кота.

Сёма большой пакостник. Однажды рассыпал все специи и приправы на кухне. Фото: предоставлено героем публикации.

Алексей говорит, что без питомцев свою жизнь не представляет совсем.

- Сёма очень эмпатичен, - говорит Алексей. - Чувствует, когда я расстроен или зол. В такие моменты может подойти, начать целовать и обнимать. Очень счастлив, что он у меня есть.