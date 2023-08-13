Базары против маркетплейсов: где дешевле собрать ребенка к 1 сентября в Иркутске

Корреспондент обошла школьные базары и масс-маркеты. Фото: Регина РАХИМОВА

На носу уже 1 сентября. Большинство родителей уже начали собирать своих чад в школу. Но некоторые еще не проснулись от летних каникул. Для опоздавших корреспондент «Комсомолки» устроила собственный рейд по различным магазинам Иркутска и выяснила, где дешевле собрать ребенка к школе. Для начала составила список минимальных покупок для девочки и мальчика. Итак, юной леди подбираем: блузки, юбки брюки, колготки, туфли, кардиган, спортивный костюм, две футболки, кроссовки. А кавалеру: две рубашки, две пары брюк, носки, туфли, свитер, спортивный костюм, две футболки, кроссовки.

Гибкая цена

На ярмарке родители по минимальному списку оставят около 11 тысяч рублей. Фото: Регина РАХИМОВА

Едва ступаю на территорию школьного базара, как в нос ударяет запах китайского ширпотреба. Продавцы кидаются на покупателя, как на дичь, заманивая в палатки.

Обойдя несколько из них, понимаю: цены ниже, чем в магазинах, как и качество.

Однако далеко не все можно взять дешевле. Так, за костюм тройку для мальчика просили 5 тысяч.

В торговых центре яблоку негде упасть: взрослые со своими чадами захватывают примерочные. Фото: Регина РАХИМОВА

— Это Бишкек, а не Китай! – последовал ответ продавца, на вопрос «почему».

Итак, на ярмарке родители по минимальному списку оставят около 11 тысяч рублей. Но главный плюс – гибкая цена. Торг уместен! Итого по итогу получается 9,5 – 10 тысяч рублей.

Качество в плюс

В торговых центре яблоку негде упасть: взрослые со своими чадами захватывают примерочные. Да, постарались продавцы, составляя красивые образы. Хочется взять все и сразу. Да и качество явно лучше, чем на базаре. Минус – спортивных костюмов почти не найти. Комплект нужно собирать самим – отдельно штаны за 1999 рублей и столько же за мастерку, футболка отдельно, еще 899 рублей.

а, постарались продавцы, составляя красивые образы. Хочется взять все и сразу. Фото: Регина РАХИМОВА

По итогу по списку в масс-маркете оставите порядка 10,7 тысяч рублей. Ненамного дороже, чем на ярмарке, а качество явно в плюсе.

Пятно на блузке легко отстирать

И секонд-хенд посетить не грех. Дешево и сердито! Выбор огромный. Причем вещи вполне презентабельные, есть и совсем новые. Хотя большинство, конечно, не первой свежести. Зато без пятен и дыр, как изначально представляла.

Родителям по этому списку нужно будет оставить всего 2 тысячи рублей, если покупать самое бюджетное, если же выбирать со вкусом – то в 9 тысяч рублей. Замечу: вещи в сэконды идут с Европы, где качество – приоритет. Значит, прослужат долго.

По итогу по списку в масс-маркете оставите порядка 10,7 тысяч рублей. Фото: Регина РАХИМОВА

Ждем доставки, как чуда

Начала вводить в поисковой строке вещи по списку. Сотни вариантов отобразились вмиг на экране телефона.

И секонд-хенд посетить не грех. Дешево и сердито! Выбор огромный. Фото: Регина РАХИМОВА

Из плюсов очень большой ценовой диапазон. Вот спортивные штаны всего за 200 рублей. Но хорошее ли качество? В комментариях пишут, мол, носят третий сезон, но ведь мы знаем, что отзывы и купить можно. К тому же и доставка может занять от трех дней до полумесяца. Не факт, что заказ придет ровно в срок. А если и придет, то подойдет ли по размеру? Но, если время – не фактор, то закупаться на маркет-плейсах – очень даже. Уложиться можно в бюджетные 5 тысяч рублей.

Собираем в школу девочку. Фото: Регина РАХИМОВА

Корреспондент посетил секонд-хенд и маркетплейсы. Фото: Регина РАХИМОВА

кавалеру: две рубашки, две пары брюк, носки, туфли, свитер, спортивный костюм, две футболки, кроссовки. Фото: Регина РАХИМОВА