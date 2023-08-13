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13 августа 2023 5:45

Базары против маркетплейсов: где дешевле собрать ребенка к 1 сентября в Иркутске

Журналист из Иркутска узнала, где дешевле собрать ребенка в школу
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Корреспондент обошла школьные базары и масс-маркеты.

Корреспондент обошла школьные базары и масс-маркеты.

Фото: Регина РАХИМОВА

На носу уже 1 сентября. Большинство родителей уже начали собирать своих чад в школу. Но некоторые еще не проснулись от летних каникул. Для опоздавших корреспондент «Комсомолки» устроила собственный рейд по различным магазинам Иркутска и выяснила, где дешевле собрать ребенка к школе. Для начала составила список минимальных покупок для девочки и мальчика. Итак, юной леди подбираем: блузки, юбки брюки, колготки, туфли, кардиган, спортивный костюм, две футболки, кроссовки. А кавалеру: две рубашки, две пары брюк, носки, туфли, свитер, спортивный костюм, две футболки, кроссовки.

Гибкая цена

На ярмарке родители по минимальному списку оставят около 11 тысяч рублей.

На ярмарке родители по минимальному списку оставят около 11 тысяч рублей.

Фото: Регина РАХИМОВА

Едва ступаю на территорию школьного базара, как в нос ударяет запах китайского ширпотреба. Продавцы кидаются на покупателя, как на дичь, заманивая в палатки.

Обойдя несколько из них, понимаю: цены ниже, чем в магазинах, как и качество.

Однако далеко не все можно взять дешевле. Так, за костюм тройку для мальчика просили 5 тысяч.

В торговых центре яблоку негде упасть: взрослые со своими чадами захватывают примерочные.

В торговых центре яблоку негде упасть: взрослые со своими чадами захватывают примерочные.

Фото: Регина РАХИМОВА

— Это Бишкек, а не Китай! – последовал ответ продавца, на вопрос «почему».

Итак, на ярмарке родители по минимальному списку оставят около 11 тысяч рублей. Но главный плюс – гибкая цена. Торг уместен! Итого по итогу получается 9,5 – 10 тысяч рублей.

Качество в плюс

В торговых центре яблоку негде упасть: взрослые со своими чадами захватывают примерочные. Да, постарались продавцы, составляя красивые образы. Хочется взять все и сразу. Да и качество явно лучше, чем на базаре. Минус – спортивных костюмов почти не найти. Комплект нужно собирать самим – отдельно штаны за 1999 рублей и столько же за мастерку, футболка отдельно, еще 899 рублей.

а, постарались продавцы, составляя красивые образы. Хочется взять все и сразу.

а, постарались продавцы, составляя красивые образы. Хочется взять все и сразу.

Фото: Регина РАХИМОВА

По итогу по списку в масс-маркете оставите порядка 10,7 тысяч рублей. Ненамного дороже, чем на ярмарке, а качество явно в плюсе.

Пятно на блузке легко отстирать

И секонд-хенд посетить не грех. Дешево и сердито! Выбор огромный. Причем вещи вполне презентабельные, есть и совсем новые. Хотя большинство, конечно, не первой свежести. Зато без пятен и дыр, как изначально представляла.

Родителям по этому списку нужно будет оставить всего 2 тысячи рублей, если покупать самое бюджетное, если же выбирать со вкусом – то в 9 тысяч рублей. Замечу: вещи в сэконды идут с Европы, где качество – приоритет. Значит, прослужат долго.

По итогу по списку в масс-маркете оставите порядка 10,7 тысяч рублей.

По итогу по списку в масс-маркете оставите порядка 10,7 тысяч рублей.

Фото: Регина РАХИМОВА

Ждем доставки, как чуда

Начала вводить в поисковой строке вещи по списку. Сотни вариантов отобразились вмиг на экране телефона.

И секонд-хенд посетить не грех. Дешево и сердито! Выбор огромный.

И секонд-хенд посетить не грех. Дешево и сердито! Выбор огромный.

Фото: Регина РАХИМОВА

Из плюсов очень большой ценовой диапазон. Вот спортивные штаны всего за 200 рублей. Но хорошее ли качество? В комментариях пишут, мол, носят третий сезон, но ведь мы знаем, что отзывы и купить можно. К тому же и доставка может занять от трех дней до полумесяца. Не факт, что заказ придет ровно в срок. А если и придет, то подойдет ли по размеру? Но, если время – не фактор, то закупаться на маркет-плейсах – очень даже. Уложиться можно в бюджетные 5 тысяч рублей.

Собираем в школу девочку.

Собираем в школу девочку.

Фото: Регина РАХИМОВА

Корреспондент посетил секонд-хенд и маркетплейсы.

Корреспондент посетил секонд-хенд и маркетплейсы.

Фото: Регина РАХИМОВА

кавалеру: две рубашки, две пары брюк, носки, туфли, свитер, спортивный костюм, две футболки, кроссовки.

кавалеру: две рубашки, две пары брюк, носки, туфли, свитер, спортивный костюм, две футболки, кроссовки.

Фото: Регина РАХИМОВА

В маркетплейсе уложиться можно в бюджетные 5 тысяч рублей.

В маркетплейсе уложиться можно в бюджетные 5 тысяч рублей.

Фото: Регина РАХИМОВА

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