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13 августа 2023 10:19

Роман в конюшне: верблюдица Тося и жеребец Шаблон полюбили друг друга в иркутском питомнике

Верблюдица Тося влюбилась в коня Шаблона в иркутском питомнике К-9
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Поселили верблюдицу в конюшне напротив стойла Шаблона. Фото: питомника "К-9"

Поселили верблюдицу в конюшне напротив стойла Шаблона. Фото: питомника "К-9"

Дельфин русалку полюбил глубокой трепетной любовью. Строки из знаменитой песни практически воплотились в жизнь. В одной из конюшен питомника К-9 в Иркутске у двухлетней верблюдицы Тоси и шестилетнего коня настоящий роман. Вячеслав Славин, директор питомника «К-9» рассказал КП-Иркутск, как конь полюбил верблюдицу.

- Молодую Тосю недавно выкупили у человека, который не мог ухаживать за ней. Поселили верблюдицу в конюшне напротив стойла Шаблона. Проявлять нежность начали пару месяцев назад, - говорит Вячеслав Славин.

Как рассказывают сотрудники, когда Шаблона выводят на прогулку мимо Тоси, то конь останавливается, да так что не сдвинуть с мертвой точки.

- Затем они начинают проявлять нежности друг к другу, прикасаясь головами, шеями и губами. Когда Шаблон все-таки выходит, и его нет в поле видимости Тоси, верблюдица начинает протяжно тоскливо выть, - рассказывает Вячеслав.

Пока животных не выгуливают. Говорят, что Тося не объезжена, поэтому нужно сначала приучить к прогулкам.

- Иногда подводим их друг к другу пообщаться, - добавляет директор питомника «К-9».

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