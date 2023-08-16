Опубликовано видео задержания жителя Ангарска, работавшего на Украину. Фото: скрин видео ФСБ по Иркутской области.

В Ангарске 23-летнего мужчину подозревают в сотрудничестве с Украиной. Об этом сообщает УФСБ по Приангарью.

Видео задержания жителя Иркутской области, работавшего на Украину

- Установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки министерства обороны Украины, - рассказали в ФСБ.

Помимо этого, мужчина выполнял задания спецслужбы, в частности, распространял листовки, которые дискредитируют использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и россиян. Все это он выполнял на конфиденциальной основе.

ФСБ опубликовала видео задержания жителя Иркутской области, работавшего на Украину. Заведено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".

Напомним, ранее ФСБ задержала жителя Крыма, который также работал по заданию украинских спецслужб.