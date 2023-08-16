Олег БОРОВСКИЙ: Командовать парадом буду я

Олег Боровский и команда администрации Саянска в образе персонажей культового произведения Ильфа и Петрова. Фото: Пресс-служба администрации Саянска.

Группа в полосатых купальниках, Трус, Балбес и Бывалый, пираты, царь Иван Васильевич, бравые мушкетеры верхом на не менее бравых лошадях и другие персонажи любимого культового кино прошли 12 августа по улицам Саянска. Это не гастроли Мосфильма, а традиционное ежегодное карнавальное шествие горожан, коллективов предприятий и организаций в честь дня рождения любимого города. В этом году тематика праздника «Саянск. Снимается кино».

Саянск не только самый молодой город Иркутской области, но и самый молодой по среднему возрасту жителей - всего 37 лет. И это неудивительно. По словам Олега Боровского, в городе делается все, чтобы выполнять задачи, поставленные президентом, и улучшать демографию.

Поразительно, но в Саянске нет очередей в детские сады. Детей принимают с самого раннего возраста, например в недавно открывшемся «Боровичке» запросто возьмут малышей с двух месяцев. Почти в каждом детском саду есть бассейн.

Первая очередь комплексной малоэтажной застройки в микрорайоне Мирный. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ.

В Саянске построена новая школа, открываются скверы и многое другое, делаются дороги и создаются максимально комфортные условия для жизни. Сейчас в самом разгаре комплексная малоэтажная застройка в микрорайоне Мирном. Объекты первой очереди уже частично заселены, вторую очередь планируется сдать осенью этого года.

Забота о горожанах видна в каждом заботливо посаженном на клумбе цветке, в каждом парке и социальном объекте. Уважением и любовью к городу отвечают и жители. Саянцы вообще особое сообщество сплоченных, крепких духом, трудолюбивых людей. По словам Олега Боровского, секрет города - в «саянском характере».

Построенный и запущенный этим летом фонтан уже полюбился горожанам. Фото: Пресс-служба администрации Саянска.

- На протяжении уже нескольких лет у нас есть так называемый слоган - «Саянск - город молодости и традиции». Мы очень чтим память наших первостроителей, помним и понимаем, что наш город в свое время был комсомольской ударной стройкой. Наверное, вот этот комсомольский дух сохранился и передался нашей молодежи, которая сегодня продолжает трудиться и развивать город.

Одна из компаний города устроила настоящий марафон фильмов Гайдая. Фото: Редакция «Саянские зори».

Праздничная колонна стартует символично, от сквера Первостроителей, а завершает шествие на главной городской площади. Каждая команда поздравляет своих земляков небольшим тематическим номером с цитатами из любимых кинокартин. И, конечно же, праздничную программу открывает сам градоначальник со своей командой.

Остап Бендер в исполнении Олега Боровского казался скромней оригинала, но гораздо обаятельней. Фото: Редакция «Саянские зори».

Примечательно, что выбранный, казалось бы, провокационный персонаж Остапа Бендера нисколько не удивляет самих саянцев, ведь именно за смелость, прямоту и чувство юмора они и любят своего мэра. Да и сам Олег Валерьевич не боится выбирать для праздничного карнавала яркие образы. В разные годы он был и царем, и пиратом, и даже подсолнухом.

Некоторые участники шествия решили совместить тематику праздника со злободневной темой СВО. Фото: Редакция «Саянские зори».

Опрос нескольких горожан, присутствующих на празднике, выявил интересную тенденцию. Все они с восхищением и благодарностью комментировали позитивные изменения, произошедшие в Саянске за последние 9 лет, с какой-то родственной теплотой отзывались о городе и, конечно, наперебой поздравляли земляков.

Для саянцев это не пустые слова. Фото: Пресс-служба администрации Саянска.

Валентина, пенсионерка, живущая в Саянске с середины 70-х годов:

- Очень люблю наш город, он уютный, чистый, всегда молодой. Прекрасный и зеленый, в самом сердце соснового бора. В последние лет 10, благодаря нашему мэру, город очень поменялся. Все время что-то делают, строят, чистят, облагораживают каждый уголок. Всех саянцев я поздравляю с Днем города, желаю здоровья, добра, счастья! А городу пожелаю, чтобы промышленность развивалась и молодежь не уезжала.

Владимир Березянский, один из руководителей саянского конного клуба «Сварог», а в этот день еще и один из мушкетеров:

- Мы с семьей переехали в Саянск примерно лет 9 назад. Это отличный город и с каждым годом он не стареет, а наоборот молодеет. Когда мы приехали, не было даже светофоров, а сейчас он живой, молодой и цветущий. От души поздравляю всех саянцев с этим замечательным днем, всем здоровья, счастья, побольше таких праздников, улыбок и, главное, мирного неба над головой.

Творческие коллективы со всего региона приехали поздравить Саянск с днем рождения. Фото: Редакция «Саянские зори».

Официальная праздничная часть мероприятия началась на большой сцене с поздравления первых лиц региона. Татьяна Назарова, главный советник управления губернатора Иркутской области и правительства, зачитала приветственный адрес от Игоря Кобзева.

- Несмотря на свою молодость, этот самобытный город, славится яркой историей и трудовыми традициями. Обладает большим производственным и кадровым потенциалом для перспективного роста и развития. Главное достояние и гордость города - его жители. Саянск гордится славными именами земляков, сохраняет и приумножает их замечательные традиции. Сегодня саянцы успешно участвуют в реализации многих национальных проектов. Выражаю слова признательности и благодарности за ваш труд, преданность родному городу, неоценимый вклад в его становление и развитие. Желаю жителям Саянска здоровья, счастья, успешного воплощения в жизнь намеченных планов, благополучия и процветания!

Не могли не поздравить саянцев в этот праздничный день и специально приглашенные гости, мэры городов Черемхова Вадим Семенов, Свирска Владимир Орноев, Зимы Андрей Коновалов и Черемховского района Сергей Марач.

Мэры Черемхово, Свирска, Зимы и Черемховского района поздравили саянцев. Фото: Редакция «Саянские зори».

- От имени Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, от всех муниципалитетов я передаю сегодня самые теплые поздравления жителям самого славного города на свете, - сказал Вадим Семенов. Вы действительно самый молодой, самый комфортный, самый уютный город в нашей большой Иркутской области. И неслучайно сегодня, в День города Саянска, мы празднуем еще и День физкультурника. То есть вы еще и самые спортивные жители Приангарья. Ну и, безусловно, я бы хотел передать горячий, огромный привет от жителей города Черемхова. Мы желаем вашему городу процветания и успехов. Пусть количество жителей становится все больше. Пусть ваш город становиться все краше, уютнее и современнее.

По словам Олега Боровского, праздник неслучайно запланировали как три в одном: День города, День строителя и День физкультурника. На главном торжестве вручили почетные грамоты и благодарственные письма тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта. Популяризации спорта в Саянске уделяют особое внимание. В городе действует более 70 спортивных объектов и на ближайшую перспективу запланировано строительство еще нескольких.

Олег Боровский с Натальей Кравченко, ведущей радиостанции «КП»-Иркутск». Фото: Пресс-служба администрации Саянска.

- Сейчас город живет своими жителями, своими нуждами, потребностями. Когда наша администрация только формировалась, было порядка 800 запросов от жителей, по поводу дорог, инфраструктуры, детских садов, социально-бытовых объектов. Сейчас запросов в разы меньше, люди видят, что дороги ремонтируются, дворы по программе «комфортная среда» благоустраиваются. Появляются парки, скверы. Я считаю, любая власть в любом городе должна делать то, что хотят люди.

Концертная программа для саянцев продолжалась до самого вечера. Фото: Редакция «Саянские зори».

День города завершился в 11 вечера световым шоу и традиционным праздничным салютом.