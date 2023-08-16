В Иркутской области - рекорд по числу укушенных змеями. Эксперты назвали причины. Фото: пресс-служба Ивано-Матренинской детской клинической больницы

«Увидела змею на дачном участке Александровского тракта», «Заметили ползучую в лесу», «Укусила!»… В чатах Иркутского района такие сообщения появляться стали совсем нередко. Статистика – в доказательство. Только в июле в отделение острых отравлений Ивано-Матренинской детской клинической больницы поступило семь маленьких пациентов. На всех них напали ядовитые змеи. И это количество является рекордным: обычно за все лето после укусов рептилий госпитализируется всего 7-8 человек.

Первый случай в практике

- В моей практике это первый случай, когда одновременно в стационаре находятся на лечении пять детей, у всех из которых место укуса змеей - левая нога, - комментирует врач-токсиколог Анастасия Немцева, заведующая отделением острых отравлений Ивано-Матренинской детской клинической больницы..

Что за странное совпадение? Доктора ответить затрудняются. Но все дети были укушены ядовитыми змеями в разных районах Иркутской области, поэтому назвать наиболее опасные районы сложно. Сейчас они встречаются повсюду.

Итак, три ребенка поступили из Большого Голоустного, все они находились в поселке на отдыхе. Один пациент прибыл из поселка Бохан. Девочка гуляла по берегу реки и не заметила змею, наступив на нее. А рептилия вцепилась в ногу ребенка так сильно, что ее даже не могли снять. Девочка получила серьезное отравление и до сих пор находится на лечении в стационаре.

Также в больницу обратились родители детей из Черемховского района и города Слюдянки. В первом случае ребенок также наступил на змею на берегу реки, а во втором - в лесу. Папа с сыном находились в тайге и шли друг за другом. Мужчина шел вперед и перешагнул через притаившегося гада, не заметив, а ребенок наступил.

Яд – сложный комплекс

Среди пациентов, которые поступили в прошлом году в отделение острых отравлений Ивано-Матренинской детской клинической больницы, были дети, которых змеи укусили прямо на территории дачного участка.

- Часто, увидев змею, люди думают, что это безобидный милый ужик, его можно поймать и погладить, но необходимо знать, что это может оказаться гадюка или щитомордник, - считает Анастасия Немцева. - Яд змей - сложный комплекс биологически активных веществ. После укуса могут появиться: геморрагический отек, сильная боль в месте, сонливость, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, рвота, обмороки. Опаснее всего укусы змей в шею, лицо, волосистую часть головы. При этом, чем выше температура воздуха, тем быстрее развивается интоксикация и тем сильнее выражены симптомы.

При этом именно для детей угроза для здоровья после нападения змеи выше: у ребятишек небольшая масса тела, яд по телу распространяется быстрее.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Александр СУСЛОВ, герпетолог:

«Нашествием это не назовешь»

- В Иркутской области нет никаких условий для того, чтобы змей вдруг резко стало больше. Для этого, как минимум, у нас неблагоприятный климат, холодно. Я полагаю, что такая статистика не из-за количества змей, их не стало больше. Скорее, люди стали больше компаниями выбираться в путешествия именно по региону. Естественно, всех тянет на природу, в Голоустное или Бохан. То есть стало больше не змей, а людей в местах, где те обитают.

ЗВОНОК ЗООЛОГУ

Людмила ИВУШКИНА, директор Иркутской зоогалереи:

- Змея предпочитает спрятаться, не ищет встречи с людьми, хорошо чувствует вибрации. Змеи поменяли локальные любимые места, изменилась территория. Как раз-таки там, где ходят люди. Причиной изменения любимых локаций змей может являться гидрологическая обстановка, в частность частые дожди. Также – начался пиковый период встреч людей со змеями в лесах. Люди отправляются за ягодами-грибами, нарушая покой змей. А всплеска численности нет. Змеи селятся вдалеке от людей, привычнее – выше. Три года назад за лето привозили до 20-30 отловленных змей. Сейчас отмечается спад отлова, пока ни одной не сдано.

ВНИМАНИЕ

Как отличить: ядовитая или нет?

Как рассказывает Александр Суслов, всего в нашем регионе водится четыре вида змей: полоз, гадюка, уж и щитомордник. Ядовитыми считаются гадюка и щитомордник.

Гадюка

Ее признать довольно просто: это серая змея с черной зигзагообразной полосой по всему телу или полностью черная.

Тоже ядовитая змея - гадюка. Фото: Александр Суслов

Щитомордник

Похож на полоза, окрас почти одинаковый. Но в отличие от полоза голова треугольная и есть «шея».

На фото - ядовитый щитомордник. Фото: Александр Суслов

Полоз

Не ядовит. Внешне очень похож на щитомордника и копирует его поведение до мельчайших деталей, чтобы вызвать страх и принять его за опасную змею. Также поднимает голову, будто готовится к атаке, и трясет хвостом. Единственное отличие заключается в форме головы: у полоза она узкая и плавно переходит в тело.

Вполне себе безобидный полоз. Фото: Александр Суслов

Уж

В настоящее время, в Иркутской области, этот вид практически не встречается, за исключением заповедных территорий. Однако его внешний вид характеризуется оливковым окрасом с двумя желтыми или оранжевыми полосками на голове.

КСТАТИ

Что можно и нельзя делать

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как себя обезопасить, если увидели поблизости

- Во-первых, стоит выключить панику, если вдруг вы увидели змею поблизости. Здесь действует принцип: вы ее не трогаете – она вас тоже. Она сама уползет, не стоит пытаться ее взять в руки и куда-то перенести. Просто аккуратно отойдите и дайте рептилии уползти.

- Если вы собрались на природу, то важно помнить, что обувь у вас должна быть соответствующая. Босиком по полям и лесам ходить точно не стоит, лучше всего надеть резиновые сапоги.