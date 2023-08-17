"Где деньги?": забайкальский "Раскольников" напал на свою бабушку ради 1,5 миллионов, спрятанных в трехлитровой банке

Избивал, сломал бедро и вымогал деньги: в Забайкалье осудили внучатого племянника, который напал на свою бабушку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История в духе "Преступления и наказания" Достоевского разыгралась в Забайкалье. Двое мужчин узнали, что две старушки хранят в трехлитровой банке полтора миллиона рублей (!) прямо во дворе дома. И решили эти деньги отобрать.

- Приехали поздно вечером по известному им адресу, надели маски с прорезями для глаз, чтобы быть неузнанными, и постучали в дверь дома, представившись соседями, - рассказали в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Откуда они узнали про спрятанное богатство? Один из нападавших - внучатый племянник бабушки. Она и открыла дверь. Но родственника узнать не успела: он тут же сбросил пожилую женщину с крыльца на бетонную площадку. Она сломала бедро.

Затем внук начал требовать, чтобы бабушка сказала, где лежат деньги. Не добившись ответа, вошел в дом и избил вторую пенсионерку, больную и беспомощную. Ударил по голове, лицу, телу. Женщина упал с кровати на пол.

- В это время второй, услышав шум и стоны старушек, сбежал с места преступления, - говорят в суде.

Не найдя денег в доме, грабитель вернулся и снова стал издеваться над своей бабушкой. Устроил ей пытку: щипал, пинал по сломанной ноге, закрывал рот, чтобы не кричала. В итоге она соврала, сказав, что деньги в гараже. Пока он искал, заползла в дом и закрылась на замок. Преступник хотел было забраться в дом через окно и продолжить измывательства, но побоялся, что его поймают, убежал.

Но наказание его все же настигло. Мужчина будет 12 лет отбывать в колонии строгого режима, а его напарник получил срок в четыре года условно.