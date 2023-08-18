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Происшествия18 августа 2023 4:24

Насмотрелся видео о вреде 5G: в Иркутске мужчина поджег вышку сотовой связи

МВД: в Иркутске задержали поджигателя оборудования для вышки сотовой связи
Таисия ЧЕМИСОВА
Житель Иркутска поджег вышку сотовой связи и выложил результат в соцсети

Житель Иркутска поджег вышку сотовой связи и выложил результат в соцсети

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции вместе с коллегами из регионального управления ФСБ задержали пиромана, который поджег оборудование для вышки сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Поджигателем оказался 41-летний иркутянин, который нигде не работал и проживал вместе с мамой в многоквартирном доме неподалеку от вышки, - сообщают в МВД.

Мужчина не стал отрицать причастности к поджогу. Как выяснилось, он планировал поджог два года. Насмотрелся видео из интернета «о вреде 5G» и с тех пор устройство сотовой связи не давало ему покоя. По мнению иркутянина, сотовая вышка мешала ему спать. Из-за «излучения» он чувствовал «боль в глазных яблоках».

Поджигатель сообщил следователям, что специально приобрел горючую жидкость, поджег провода трансформатора, а утром сфотографировал и отправил сообщение о проблеме с подачей питания в сообщество ГУ МВД России по Иркутской области в соцсетях.

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