Отправляйте мемы в рабочие чаты и получайте за это деньги: топ-7 необычных вакансий в Иркутске

КП-Иркутск вместе с hh.ru составила подборку самых необычных вакансий в городе за месяц. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Представьте: вы целыми днями делаете то, что любите больше всего, например, играете в компьютерные игры или смеетесь над мемами, а вам за это еще и деньги платят! И это вполне реально, такая работа действительно существует. КП-Иркутск вместе с hh.ru составила подборку самых необычных вакансий в городе за месяц.

1. Мемолог

"Если вы знаете все мемы, не кипишуете, когда вокруг шум, а имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит - читайте подробности вакансии ниже", - такое объявление разместил один из местных интернет-провайдеров.

Обязанности, скажем прямо, не из простых: быть в курсе актуальных мемов, в нужный момент делиться топовыми в общих чатах и помогать сотрудникам всегда быть в отличном настроении. Ведь, как уверены в компании, "смех из отделов - основной показатель эффективности", а еще продлевает жизнь.

Условия: обещают толстовку с логотипом компании, прозвище «меМасик» и гибкий график.

Зарплата: от 50 тысяч рублей.

2. Геймер

Нужно целыми днями играть в World of Warcraft. Зачем? Как пишет работодатель, - сервис, оказывающий услуги в онлайн-играх, - это профессиональная помощь геймерам-любителям, которые не хотят сами тратить много времени на прохождение сложных этапов и достижение рейтингов.

Тех кандидатов, кто за двое суток успешно прокачается до 70-го уровня, обучат: раскроют секреты и нюансы игры, чтобы начать проходить трудные уровни за других игроков.

Условия: полный день или подработка по вечерам, удаленка, опыт не требуется.

Зарплата: от 30 до 50 тысяч.

3. Шоколатье

Работать, как вы уже догадались, предстоит с шоколадом. Производство запускает одна из городских кофеен, обещая потенциальным сотрудникам уникальный для Иркутска опыт.

Итак, нужно будет изготавливать лакомство по определенной технологии, упаковывать и, разумеется, следить за качеством производства. Каждый рабочий день проводить с шоколадом – звучит как мечта сладкоежки! Предполагается, что всем тонкостям приготовления обучит шеф-шоколатье международного уровня.

Условия: сменный график, желателен опыт работы технологом/мастером смены/руководителем на пищевом производстве или в кондитерской.

Зарплата: от 35 тысяч.

4. Шахматный судья

Вакансия от Иркутского детского центра и Единой Федерации шахмат города. Обязанности? Помогать организовывать турниры, готовить помещения к соревнованиям, и, конечно же, судить. Понятно, что при этом нужно хорошо уметь играть в шахматы: требуется как минимум второй взрослый разряд. В идеале еще и знать жеребьевочные программы.

Условия: работа, в основном, в выходные или праздники, опыт не требуется.

Зарплата: сдельная, от 600 рублей за турнирный день.

5. Гладильщица

Работа в прачечном комплексе, связанном с железной дорогой. То есть, видимо, нужно будет гладить постельное белье, которое выдают в поездах, на специальных машинах, складывать и формировать партии для упаковки и комплектования. Важная пометка: требуется физическая выносливость и работоспособность.

Условия: вахта, сменный график.

Зарплата: от 55 тысяч рублей.

6. Голос аэропорта

В аэропорт ищут дежурного-диктора справочного бюро. Представьте, скорее всего, именно вы будете говорить ту самую фразу: "Опоздавшего Иванова Ивана Ивановича просим срочно пройти к выходку на посадку…". А еще озвучивать другие объявления, информировать пассажиров о движении самолетов и правилах провоза багажа, контролировать исправность информационных табло и не только.

Нужно иметь высшее образование, желательно говорить по-английски и по-китайски.

Условия: сменный график, возмещение санаторно-курортного лечения детям работников.

Зарплата: от 31 тысячи.

7. Егерь

Если у вас имеется удостоверение охотника и вы готовы, возможно, уйти в тайгу или в поля, то есть вакансия егеря. В обязанности будет входить обеспечение безопасности других сотрудников предприятия при работе в полевых условиях.

Зарплата: от 50 тысяч.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сибиряки мечтают быть айтишниками

Если еще пару лет назад сибиряки считали самой престижной сферой работы нефтегазовую, то сейчас пальму первенства перехватили IT-профессии. Об этом сообщили аналитики hh.ru. На третьем месте – госслужба, затем финансовый сектор, на пятом – строительство и недвижимость. Отмечают и то, что вырос интерес к медицине.

КСТАТИ

Взлетел спрос на автослесарей

В Иркутской области остро не хватает автомобильных мастеров - слесарей, механиков, электриков. Спрос, по данным аналитиков, вырос на 53% за год. На одну вакансию приходится 1,1 резюме, хотя норма – как минимум 4.

Конкуренция за специалистов выросла настолько, что им уже готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц на вахте, и около 100 тысяч в городе. Но ищут опытных профессионалов, новичков возьмут далеко не везде. В основном, вакансии открывают крупные предприятия.

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Причины стресса на работе

Чувство тревоги на работе знакомо многим. Эксперты hh.ru выяснили, что спокойнее всего представителям высшего и среднего менеджмента, сотрудникам сферы образования и науки, а также водителям и строителям.

Стресс чаще всего испытывают специалисты по стратегиям, инвестициям и консалтингу, айтишники и кадровики.

Причины? Неуверенность в завтрашнем дне, конфликты с начальством, атмосфера в коллективе, а также личные проблемы или взгляды. Также давят большие объемы работы и сжатые сроки.

- Среди тех, кто чаще испытывает тревожность из-за неуверенности в завтрашнем дне больше всего ИТ-специалистов, руководители в основном становятся причиной стрессов для маркетологов, а большой объем работы – для сотрудников из сферы производства, - отметили аналитики.