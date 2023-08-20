«Стоят грузовые и пассажирские поезда»: многомиллиардным ущербом обернется размытие Байкало-Амурской магистрали в Бурятии

произошел подмыв полотна протяженностью 1000 м. Фото: правительство Бурятии.

Несколько рек вышло из берегов в результате сильных и непрекращающихся ливней в Бурятии с 19 августа. Подтоплено 130 участков. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Но самым ужасным последствием стало разрушение дамбы на реке Холодной в Северо-Байкальском районе. Это привело к размытию Байкало-Амурской магистрали. Сейчас в Бурятии введен режим ЧС регионального характера.

В результате произошел подмыв полотна протяженностью 1000 м. Смыв части насыпи привел к опрокидыванию на 45 градусов рельсо-шпальной решетки.

- Движение пассажирских и грузовых поездов остановлено, - рассказывает глава Бурятии Алексей Цыденов. - Ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги. И нам нашу региональную автомобильную дорогу восстанавливать. Населенные пункты от выхода реки Холодной из берегов пока не пострадали.

А остановлены были пассажиры поезда Кисловодск – Тында, Тында – Кисловодск. Сейчас застрявшие на размытой БАМ уже временно размещены в гостинице Северобайкальска. Кстати, проживать они будут совершенно бесплатно. Но тех, кому срочно нужно вернуться домой будут вывозить самолетом.

А вот пассажирские поезда сообщением Красноярск-Нерюнгри, Анапа – Тында, Нерюнгри – Красноярск будут направлены на альтернативные маршруты 20 и 21 августа.

Также вовсю идут восстановительные работы. Сейчас около 110 человек, шести бульдозеров, двух вагона электростанции, семи единиц специализированного подвижного состава работают на месте. Также привлечены подрядчики в количестве 26 человек. Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ — 26 августа.

- Привлечена техника предприятий, осуществляющих деятельность на территории района, и с других объектов. Кроме того, для восстановительных работ необходим скальник. В настоящее время рассматриваются варианты доставки с ближайших карьеров. Руководителем ликвидации ЧС назначен глава Северо-Байкальского района Игорь Валерьевич Пухарев, - говорят власти Бурятии.

Сотрудники Росгидромета прогнозируют частичный уход воды на ближайшие дни. Так, уровень воды в реке Холодная пойдет на спад. Однако ожидается подъем на реке Гоуджекит.