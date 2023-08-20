«Варю в 7-литровых кастрюлях»: у 40-летней сибирячки почти собственная футбольная команда из детей

У Тимофея и Ольги Небышинец 10 детей. Фото: "Ангарские огни".

- Никогда бы не подумала, что стану мамой целой "футбольной команды", - с улыбкой рассказывает 40-летняя Ольга Небышинец из села Максимовщина Иркутского района. - Предполагала, что рожу троих. Но судьба подарила нам с супругом Тимофеем десятерых детей! Каждого мы очень любим.

Четыре года был тайным воздыхателем

- Впервые встретились с будущим мужем еще в 2003 году, мне было 20 лет, - рассказывает Ольга. - Тогда меня пригласили в Канск, в Красноярский край, на съезд молодых православных христиан. В поезде познакомилась с другими участниками, среди них был и Тимофей. Я подружилась с его родной сестрой, и она рассказала, что он даже после съезда все время спрашивал, как у меня дела.

Четыре года мужчина был влюблен на расстоянии (сам он из Усть-Удинского района, по профессии - столяр), и, изредка приезжая на заработки в Иркутск, приглашал возлюбленную на прогулки. Чувства скрывал, но однажды набрался смелости, приехал к Ольге и вдруг сделал предложение руки и сердца!

Тимофей и Ольга познакомились в 2003 году, а поженились только в 2007 году. Фото: Администрация Иркутского района.

- Это было неожиданно, но я не отказала: ведь он мне тоже понравился с первой встречи. У него очень добрые глаза, - с улыбкой говорит она. - Тимофей из большой семьи: у него 12 младших сестер и братьев. Помогал родителям их воспитывать, следил за хозяйством. Неудивительно, что он такой заботливый, надежный, работящий, у него "золотые руки". Сильно отличался от моего окружения в Иркутске, этим и покорил. Родители нас благословили и через пару месяцев мы сыграли свадьбу.

Можно создавать футбольную команду

Семья поселилась в собственном доме под Иркутском. Ольга занялась домашним хозяйством. Завела 20 кур, двух коз, корову, теленка и большой огород. А Тимофей продолжил работать на себя столяром. Соседи знают, что мужчина мастер на все руки. Ольга говорит, что заказы всегда есть. Спустя год, в 2008-м, у них родился первый сын Владислав.

- Супруг был на седьмом небе от счастья. Он всегда мечтал о большой семье, - продолжает Ольга.

И ведь сбылось! Теперь у счастливых супругов 10 детей: 13-летняя Нинель, 11-летний Матвей, 9-летние двойняшки Тимур и Лилия, 8-летняя Арина, 6-летняя Валя, 4-летняя Ева, двухлетний Вениамин и самая младшая, Алина, которой меньше года.

- Еще один родится и можно создавать футбольную команду, - смеется Ольга.

В 2009 году у Тимофея и Ольга родился первенец Владислав. Фото: "Ангарские огни".

А почему бы и нет? Ведь дети не растут сами по себе. Каждому уделяют максимум внимания. Так, вечерами семья садится за большой стол и делится успехами и впечатлениями. А похвалиться есть чем! В школе все ребята учатся на четверки и пятерки, а еще увлекаются творчеством.

- Супруг с юности играет на гитаре, от него дети переняли любовь к музыке. - рассказывает Ольга. - Владислав играет на фортепиано и альт-трубе, Нинель любит пианино, Матвей - виолончель и тромбон, а Арина играет на скрипке.

На всех детей в месяц уходит от 50-70 тысяч

А здоровье у детей в семье Небышинец крепкое. Дети очень редко болеют.

- Ну еще бы! Свежий воздух, домашняя еда, натуральные продукты. Даже из школы болячки не приносят, - с улыбкой говорит сибирячка. - Да и цепной реакции нет, если кто-то все-таки заболел. Это не только бережет нервы, но и финансы. Представьте сразу десять детей лечить – ужас!

Кстати, Ольга рассказывает, что на всех детей в месяц уходит от 50-70 тысяч. Продукты, одежда, транспорт. Сибирячка подмечает, что заработка Тимофея всегда хватает.

- Яйца и молоко всегда на столе. Да и скот мясом обеспечивает. К тому же огород выручает, - говорит многодетная мать. - Выращиваем в основном картошку. Дети ее в разном виде тазиками могут поглощать. Вот и варю в 7-ми литровых кастрюлях. А к пюре идет противень котлет или сосисок из духовки. Также дети обожают овощное рагу, плов и тефтели. Ой, а от выпечки отбоя нет!

Несмотря на хозяйство, огород и детей, Ольга говорит, что справляется с бытом на раз, два.

- Мне очень помогают дети, - рассказывает сибирячка. - Старшие дочки приглядывают за малышами, помогают готовить и убираться, даже умеют доить коз. А сыновья уже ездят с отцом на работу. Парни на подспорье: замесить строительный раствор, принести инструменты. А за это он дает им деньги на карманные расходы.

В выходные на речку!

А вот свободное время семья проводит за совместным просмотром фильмов дома. По воскресеньем обязательное посещение церкви. А в жаркие дни семейство ходит купаться на речку Иркут, которая пролегает недалеко от их дома.

- А так дети постоянно в нашей большой ограде время проводят, - рассказывает сибирячка. - Катаются на велосипедах, самокатах, роликах.

Недавно семья Небышинец получила ключи от автомобиля «Газель» из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Супруги выиграли "Газель". На ней они планируют отправиться на Байкал. Фото: администрация Иркутского района.

- Своему счастью поверить не могли! Ведь в конкурсе на предоставление автомобиля многодетным семьям уже второй год участвуем. В 2022 году не одержали победы, - рассказывает Ольга. - Думали, что в текущем удача не улыбнется. А оно вон как все обернулось. Мы туда всем семейством помещаемся. До этого у нас был небольшой микроавтобус. Туда все дети на входили. Планируем отправиться в путешествие на Байкал или на Аршан.