Симптомы кишечной инфекции нашли у 21 ребенка: что известно о массовом отравлении в лагере «Байкальский бор» в Бурятии

В Бурятии СК разбирается в массовом отравлении детей в лагере «Байкальский бор» Фото: Олег ЗОЛОТО

Диарея и тошнота – такие симптомы массово начали появляться у детей в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» 23 августа. Всего на недомогания пожаловался 21 воспитанник.

Ребят осмотрели врачи, которые обнаружили симптомы кишечной инфекции. Однако точный диагноз пока не поставлен. К счастью, госпитализация не понадобилась - лечиться пострадавшие будут амбулаторно. Причина устанавливается сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Бурятии. Также в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники республиканских СУ СКР и прокуратуры.

- Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в Следкоме. Проводится доследственная проверка.

Сотрудники прокуратуры Бурятии взяли ситуацию на контроль. Правоохранители дадут оценку исполнения руководством детского лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.