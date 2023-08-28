Опубликован приказ о зачислении в Иркутское суворовское училище 2023: рассказываем, кто поступил Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Свершилось долгожданное событие для будущих суворовцев и их родителей. На сайте минобороны опубликовали приказ о зачислении в Иркутское суворовское училище 2023 года. Однако большинству поступающих сообщили радостные новости заранее – по телефону. Кто станет первыми учащимися военно-учебного заведения, и когда ребята сядут за парты? Об этом в материале КП-Иркутск.

Министром обороны России Сергеем Шойгу приказ о зачислении был подписан 24 августа 2023 года. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Приказ о зачислении в Иркутское суворовское училище 2023: список поступивших

Министром обороны России Сергеем Шойгу приказ о зачислении был подписан 24 августа 2023 года. К нему прилагается список поступивших. Запланированное количество мальчиков набрано – это 180 учеников 5, 6 и 7 классов. Все они сдавали русский, математику и иностранный язык. Также тестировалось психологическое состояние будущего суворовца и его спортивная подготовка. Конкурс составил три человека на место. В следующие годы зачисление будет возможно только в пятый класс.

Приказ о зачислении в Иркутское суворовское училище 2023 года опубликован ПО ССЫЛКЕ.

Суворовское военное училище в Иркутске стало первым в Сибирском Федеральном округе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Приказ о зачислении в Иркутское суворовское училище 2023: список необходимых вещей

С 28 августа кадетам начали выдавать форму. В нее входят: повседневный китель, два парадных кителя (черного и белого цвета), две пары ботинок, две фуражки, плащ. Также суворовцы получают специальные чехлы для перевозки формы и сумку. Родителей настоятельно просят не привозить детям личные вещи, кроме указанных в списке документов и туалетных принадлежностей.

Список необходимых вещей для поступивших. Фото: Иркутское суворовское военное училище

Приказ о зачислении в Иркутское суворовское училище 2023: когда необходимо прибыть

Суворовцы вместе с родителями должны прибыть в военно-учебное заведение 30 августа. Об этом сообщают в социальных сетях училища. В этот же день будут заключаться договоры между ИСВУ и законными представителями мальчиков.

первое родительское собрание состоится в первых числах сентября Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

«Обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении. По окончании учебного года с обучающимися (кроме девятого и одиннадцатого классов) проводятся учебные сборы (практические полевые занятия), сроки проведения которых устанавливаются годовым календарным учебным графиком», - говорится в тексте документа. – «Училище освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если действия Родителя (законного представителя) препятствовали этому или затрудняли их исполнение».

Учебное заведение начнет свою работу 1 сентября Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Согласно установленным правилам, суворовцы обязаны тщательно следить за своим внешним видом, ежедневно заниматься закаливанием организма, принимать участие в наведении порядка на территории училища, заниматься спортом, быть нетерпимыми к нарушениям дисциплины и так далее.

Ознакомиться с документом более подробно можно ПО ССЫЛКЕ.

Запланированное количество мальчиков набрано – это 180 учеников 5, 6 и 7 классов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

К слову, первое родительское собрание состоится в первых числах сентября – после празднования Дня знаний. Во время встречи представители ИСВУ ответят на все актуальные вопросы о предстоящем учебном году.

Опубликован приказ о зачислении в Иркутское суворовское училище 2023: рассказываем, кто поступил Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

СПРАВКА КП

Суворовское военное училище в Иркутске стало первым в Сибирском Федеральном округе. Учебное заведение начнет свою работу 1 сентября. Комплекс зданий возводится на территории бывшего ИВВАИУ. Как ранее отметил заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по военно-политической работе Александр Максимцев, здание училище готово к первому этапу запуска. Хотя работы на его территории все еще продолжаются и проводятся круглосуточно. В соцсетях появились фотографии спален, кабинетов и актового зала и столовой. Также проектом предусмотрены классы дополнительного образования, спортзалы, уличное спортивное ядро и конечно же, плац. На фасады двух корпусов нанесут муралы на авиационную тему. К концу лета создадут Курсантский сквер и отремонтируют аллею генерала Калицова. Как выглядит суворовское училище в Иркутске 2023: фото, видео - KP.RU